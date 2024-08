Grupa ORLEN, poprzez spółkę PGNiG TERMIKA, dostarcza niemal całe ciepło sieciowe dla stolicy. Pokrywa ono ok. 80 proc. zapotrzebowania Warszawy i 60 proc. Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Gorąca woda, która dociera do mieszkańców w kranach i kaloryferach, jest wytwarzana w kogeneracji, a więc jednocześnie z energią elektryczną. Ta efektywna technologia sprawia, że Grupa ORLEN pokrywa ok. 65 proc. zapotrzebowania Warszawy na prąd. W sumie pięć zakładów położonych w aglomeracji warszawskiej wytwarza rocznie ok. 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWh ciepła. Są to: elektrociepłownia Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn.

Moc cieplna zainstalowana w warszawskich aktywach ciepłowniczych Grupy opiera się obecnie w 61,5 proc. na węglu, w 22,5 proc. na gazie i w 16 proc. na innych technologiach (olej lekki i biomasa). Zgodnie z planem, w perspektywie 2035 r. węgiel zostanie całkowicie wyeliminowany.

Korzyści środowiskowe i finansowe

Do 2035 r. miks paliwowy zakładów PGNiG TERMIKA ma być oparty w ok. 67 proc. na gazie, z kolei energia odnawialna i nowe technologie wykorzystujące potencjał ciepła odpadowego zapewnią prawie 25 proc. Dopełnieniem będzie lekki olej, który po 2035 r. stopniowo zastąpiony zostanie bioolejem oraz innymi paliwami alternatywnymi.

Planowane przedsięwzięcie przyniesie korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Efektem wdrożenia planu będzie spadek emisji dwutlenku węgla o prawie 3 mln t, czyli o 55 proc., w porównaniu z 2019 r. Szacunkowa EBITDA koncernu (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację), związana z wdrożeniem planu, sięga nawet 4 mld zł rocznie w perspektywie 2035 r. Wzmocni to dodatkowo wypracowywany wynik finansowy.

W ubiegłym tygodniu Grupa ORLEN podała wyniki za II kw. tego roku. Przychody sięgnęły 69,5 mld zł, a EBITDA LIFO (uwzględniająca wycenę zapasów), z wyłączeniem efektu regulacji, wyniosła 11,3 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Plan osiągnięcia neutralności klimatycznej zakłada rozwój kogeneracyjnych i szczytowych jednostek gazowych oraz akumulatorów ciepła i kotłów elektrodowych zasilanych energią odnawialną, podczas występowania jej nadwyżek w sieci. Wpisuje się on w założenia gospodarki obiegu zamkniętego m.in. poprzez odzysk ciepła ze ścieków komunalnych oraz układów wody chłodzącej i spalin będących produktem ubocznym spalania paliw stałych oraz gazowych. Warto dodać, że otwiera on dla warszawskiego systemu ciepłowniczego możliwość pozyskania dodatkowego przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 na ciepło, których wartość na lata 2026–2030 jest szacowana nawet na 940 mln zł.

Główne inwestycje

Znaczące inwestycje dekarbonizacyjne są planowane w Elektrociepłowni Siekierki. Jest to największa elektrociepłownia w Polsce i druga co do wielkości w Europie. Ogrzewa 55 proc. budynków w Warszawie i dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 mln żarówek o mocy 60 W. Podstawą planowanych działań dekarbonizacyjnych jest nowy blok parowo-gazowy o mocy ponad 550 MWe i 330 MWt, który ma powstać do 2030 r. Obecnie trwa proces pozyskiwania pozwolenia na budowę gazociągu relacji Gassy – Ec Siekierki, kluczowego dla realizacji tej inwestycji. W perspektywie 2035 r. są planowane także trzy układy kondensacji spalin, pozwalające na odzysk ciepła ze skraplanej pary wodnej, wspierane pompami ciepła. Rozwiązanie to pozwoli znacząco zwiększyć moce wytwórcze ciepła bez konieczności zwiększania strumienia paliwa. Planowana jest również kotłownia elektrodowa, docelowo zasilana energią odnawialną w momentach występowania jej nadwyżek w sieci, wspierana nowym akumulatorem ciepła.

11 proc. taki odsetek wytwarzanego w Polsce ciepła sieciowego powstaje w zakładach Grupy ORLEN w aglomeracji warszawskiej

W Elektrociepłowni Żerań, drugim co do wielkości źródłem ciepła i energii elektrycznej dla stolicy, powstaną natomiast: blok wielopaliwowy, oparty częściowo na biomasie, oraz trzy układy kondensacji spalin, wspierane pompami ciepła i akumulatorem ciepła. Grupa ORLEN planuje rozbudowę układów magazynowania ciepła w Ec Siekierki i w Ec Żerań, które docelowo będą mogły łącznie akumulować do 6400 MWh ciepła.

W perspektywie 2050 r. wdrożenie planu ma zagwarantować całkowitą neutralność emisyjną ciepła dostarczanego przez Grupę ORLEN do warszawskiego i pruszkowskiego systemu ciepłowniczego. Cel ten będzie wspierany także poprzez zastosowanie biometanu, biooleju oraz technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla, będących obecnie w fazie rozwoju.

Plan Neutralności Klimatycznej aktywów ciepłowniczych PGNiG TERMIKA został złożony do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który administruje systemem ETS w Polsce. Po weryfikacji na gruncie krajowym trafi on do oceny Komisji Europejskiej.

ORLEN neutralny emisyjnie

Plan dotyczący ciepłownictwa jest elementem większej całości. ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. i konsekwentnie umacnia pozycję lidera dekarbonizacji w regionie, łącząc cele środowiskowe i ekonomiczne. W swojej szerokiej działalności realizuje wiele projektów, m.in. zmniejszających emisyjność oraz poprawiających efektywność obecnie istniejących aktywów rafineryjnych, petrochemicznych i wydobywczych.

Strategia Grupy zakłada, że w perspektywie 2030 r. kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta głównie na odnawialnych źródłach energii. Na koniec tej dekady jest spodziewane przekroczenie 9 GW mocy odnawialnej, głównie przez szybki rozwój morskich i lądowych aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Najważniejszy obecnie projekt OZE to budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1200 MW.

Inwestycje w fotowoltaikę

Natomiast na początku sierpnia ORLEN poinformował o przedwstępnej umowie nabycia farmy wiatrowej i dwóch farm fotowoltaicznych. To jedna z największych transakcji na krajowym rynku OZE w ostatnich latach pod względem zainstalowanych mocy. Jej finalizacja powiększy moce wytwórcze Grupy ORLEN, pochodzące z odnawialnych źródeł, niemal o 30 proc. Umowę w tej sprawie zawarła spółka ORLEN Wind 3 z firmą EDP Renewables Polska. Wartość transakcji sięga ok. 1,15 mld zł.

Nowa farma wiatrowa, o mocy 26 MW jest zlokalizowana na zachód od Sieradza w województwie łódzkim i liczy 13 turbin, a fotowoltaiczne, o łącznej mocy 280 MWp, w regionach lubuskim i wielkopolskim, odpowiednio w Chotkowie, gdzie na 45 ha zamontowano ponad 61 tys. paneli fotowoltaicznych oraz na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w gminie Przykona. Obecnie trwa rozbudowa tej ostatniej, która przesunie ją z drugiej na pierwszą pozycję, jeśli idzie o największe farmy fotowoltaiczne w Polsce, po zwiększeniu mocy z 200 do 240 MWp.

Moce zakładów

Moc cieplna (MWt) Moc elektryczna (MWe) Elektrociepłownia Siekierki 2065 620 Elektrociepłownia Żerań 2050 795 Elektrociepłownia Pruszków 164 9 Ciepłownia Kawęczyn* - 465 Ciepłownia Wola** - 349 *sezonowe źródło ciepła, gdy temperatura powietrza spada poniżej -1 °C**ciepłownia szczytowa, uruchamiana, gdy temperatura powietrza spada poniżej -9 °CŹródło: PGNiG TERMIKA. MWt – megawat mocy cieplnej, MWe – megawat mocy elektrycznej

