Kto nie był w Szczyrku od czasów PRL-u, mógłby teraz przecierać oczy ze zdumienia. Należący niegdyś do Huty Katowice „kultowy” ośrodek wypoczynkowy Orle Gniazdo przeszedł totalną metamorfozę. Zamienił się w ogromny, wypasiony hotel.

Orle Gniazdo w Szczyrku było kultowe „za Gierka”

Zbudowane pod koniec lat siedemdziesiątych Orle Gniazdo, to kawał historii miasteczka. Położony na malowniczym szlaku na Klimczok i Skrzyczne, był jak na owe czasy bardzo nowoczesny i luksusowy. Mieściły się w nim dwu- oraz trzyosobowe pokoje, kilka barów, restauracje z nocnym klubem i basenem.

Totalna metamorfoza. Architekci zaszaleli

Potem, już za czasów wolnego rynku, preferencje turystów się zmieniły i hotel zaczął tracić na popularności. Zabrakło też pomysłu na jego zagospodarowanie. Ostatecznie w 1999 roku Huta Katowice sprzedała Orle Gniazdo prywatnym inwestorom. W 2021 roku obiekt kupiła międzynarodowa sieć hotelowa Accor. Potem ruszyła jego przebudowa, która właśnie dobiega końca.

Jaki jest finał tej metamorfozy? Imponujący. Hotel Mercure Szczyrk ma dziewięć kondygnacji. Nie tylko należy do najwyżej położonych w Polsce hoteli, bo to 600 metrów nad poziomem morza, ale jest też najdłuższym hotelem w kraju. Mierzy trzysta trzydzieści metrów długości. Ma blisko pięćset pokoi dla tysiąca gości, do tego sale konferencyjne, bary, restauracje, basen a nawet lądowisko dla helikopterów.

Jak do tej przemiany podchodzą mieszkańcy?

Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy w rozmowie z serwisem Business Insider przyznaje, że obaw nie brakuje. Zdaniem niektórych niespełna sześciotysięczne miasteczko będzie się musiało zmierzyć z jeszcze większą ilością turystów i samochodów.

W opinii burmistrza na luksusowym hotelu miasto zyska. Jak wskazuje Byrdy, dla niewielkich turystycznych miejscowości, hotele są korzystniejsze niż na przykład inwestycje deweloperskie. - W takich przypadkach większość ludzi przecież na stałe nie mieszka w kurorcie i nie płaci tu podatków. A tak duży hotel to jednak wymierne korzyści od strony fiskalnej – podkreśla burmistrz i argumentuje, że to ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy samorządy są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. fot. Mercure Szczyrk Resort