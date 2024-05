Osoby niepełnosprawne nie stracą. Nie otrzymają podwyżki renty, ale otrzymają równoważny dodatek do niej.

Szczegóły, wyliczenia, przykład

Założenia 1) - renta socjalna pozostaje "po staremu" +

Założenie 2) - osoba uprawniona do renty socjalnej otrzyma dodatek (na dziś około 2519 zł).

I teraz sumujemy rentę socjalną z dodatkiem i mamy poziom pensji minimalnej. Po co taka kombinacja? Żeby podwyżka renty socjalnej nie podniosła świadczenia wspierającego.

WAŻNE: Nowy dodatek nie będzie wymagał złożenia osobnego wniosku!

Finalnie osoba niepełnosprawna będzie miała przyznane około 4300 zł renty socjalnej. Tak jakby nastąpiła podwyżka renty socjalnej do 4300 zł (pomimo braku takiej podwyżki). Wszystko to wynika z wzoru:

WZÓR: renta socjalna + dodatek = pensja minimalna

Po podstawieniu danych do wzoru mamy: 1780,96 zł brutto (renta socjalna) + 2519,04 zł (nowy dodatek) = 4300 zł (pensja minimalna od 1 lipca 2024 r. - w kolejnych latach będzie wyższa).

Sejm informuje o nowym dodatku dla niepełnosprawnych - etap prac w komisjach sejmowych

W komisjach poprawki, które zakładają, że osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przysługuje dodatek do renty socjalnej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 31 grudnia 2024 r. a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Daje to zwiększenie renty socjalnej w taki sposób, by suma tego dodatku (i renty) była równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Chodzi też to, by dodatek był wyłączony z mechanizmu obliczania świadczenia wspierającego, który jest zależny od renty socjalnej.

Co ważne, pozytywną opinię do zmiany w projekcie wyraził wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Zapowiedział, że równolegle w resorcie będą toczyły się prace nad dodatkową ustawą, która - jak mówił - będzie przyznawała prawo do dodatku także osobom będącym na innych rentach, jeśli mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Osoby niepełnosprawne i ich przedstawiciele są niezadowoleni

Agnieszka Dudzińska z fundacji "Ordo Amoris":