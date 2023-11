Wśród ekspertów, którzy przyczynili się do opracowania rekomendacji, znajdują się m.in. Prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH, Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze, Artur Beck, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei, oraz przedstawiciele czołowych instytucji i firm, takich jak PKO BP, BNP Paribas, Polska Izba Recyklingu, HM, GPW, KPMG, City, Deloitte, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Mastercard Polska i Europa Centralna, Wiśniowski, Kancelaria WNKM, PKO SA, PZU, mBank, i Santander.

Ponad 30 rekomendacji dla nowego rządu dotyczy tworzenia strategii dekarbonizacji i polityki klimatycznej. Zalecają one szybką aktualizację planów dla sektorów energetycznych, budowlanych i transportowych. Rekomendacje podkreślają ważność dialogu, współpracy i transparentności w polityce klimatycznej. Wskazują na konieczność rozwoju technologii i innowacji. Podkreślają rolę Polski w Unii Europejskiej oraz promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych. Zwracają uwagę na potrzebę dostosowania do zmian gospodarczych i demograficznych. Wskazują na zarządzanie wpływem technologii na rynek pracy i społeczeństwo.

Zgodnie z przekonaniami współautorów, realizacja tych rekomendacji przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego oraz wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, co ma kluczowe znaczenie w obliczu globalnej konkurencji i wymagań rynkowych.

Kluczowe wyzwania i możliwości strategii ESG

Podczas Kongresu szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie obowiązku raportowania ESG, co budzi kontrowersje wśród ekspertów i przedsiębiorców. Dyskusja skupi się na tym, czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać narzuconych przez UE terminów w zakresie raportowania i jakie mogą być korzyści oraz wyzwania związane z tym wymogiem. Rozpatrywane będą także kwestie zarządzania ryzykiem klimatycznym i społecznym oraz rozwój inicjatyw ESG w różnych sektorach gospodarki.

Polska w Unii Europejskiej: Integracja czy niezależność?

Kolejnym ważnym punktem Kongresu będzie debata dotycząca przyszłości Polski w kontekście Unii Europejskiej. Eksperci będą rozważać, czy Polska powinna dążyć do głębszej integracji z UE, w tym do przyjęcia euro, czy raczej utrzymać obecną pozycję na obrzeżach polityki europejskiej. Analizowany będzie również potencjał Polski do stania się trzecią gospodarką UE w ciągu najbliższych 20 lat, co ma istotne znaczenie dla kształtowania strategii gospodarczej i politycznej kraju na najbliższe dekady.

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu zapowiada się jako wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania przyszłości polskiej gospodarki, jej miejsca na europejskiej i światowej arenie gospodarczej oraz dla rozwoju odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Zapraszamy do udziału w tej kluczowej dyskusji, która ma na celu kreowanie przyszłości polskiego biznesu w kontekście globalnych trendów i zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe pytania w zakresie ekologii, społeczeństwa i gospodarki

Podczas Kongresu eksperci z różnych dziedzin będą odpowiadać na ważne pytania dotyczące trzech kluczowych obszarów: ekologii, społeczeństwa i gospodarki. Te dyskusje staną się platformą do głębokiego zrozumienia obecnych wyzwań i szans, jakie stoją przed Polską i jej rolą na arenie międzynarodowej.

Ekologia: energia, odpady i innowacje

W ramach ekologicznego wymiaru, eksperci będą dyskutować o krytycznych aspektach takich jak:

Energia Wiatrowa: Debata skupi się na kwestii budowy farm wiatrowych w mniejszej odległości od obszarów zamieszkałych. Eksperci zbadają, czy zmniejszenie dystansu dla nowych projektów jest popierane z ekologicznego i społecznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę zarówno potencjalne korzyści, jak i wyzwania.

Społeczeństwo: medycyna, integracja i współpraca

W obszarze społecznym kluczowe pytania dotyczą:

Wyzwań współczesnej medycyny: Tutaj poruszona zostanie kwestia zarządzania systemem opieki zdrowotnej oraz największych wyzwań zdrowotnych stojących przed polskim społeczeństwem.

Gospodarka: euro, głosowanie w UE i wsparcie dla Ukrainy

W wymiarze gospodarczym eksperci skupią się na:

Przyjęcie euro: Omówione zostaną za i przeciw wprowadzenia euro jako oficjalnej waluty w Polsce.

Podczas III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, te i inne kluczowe kwestie zostaną poddane gruntownej analizie, co ma na celu nie tylko zrozumienie obecnych wyzwań, ale także wytyczenie ścieżek do przyszłych rozwiązań.