Płocki koncern zapowiada wiele inwestycji w polską petrochemię we współpracy z Saudi Aramco. Jedną z nich jest tzw. wielkoskalowy kraker parowy, który miałby powstać na potrzeby gdańskiej rafinerii. Zaangażowana w projekt ma być również saudyjska firma SABIC, której właścicielem w 70 proc. jest Aramco. Urządzenie ma być wykorzystywane do przerobu ciężkiej ropy na olej napędowy i benzynę. Wykorzystuje ono wysoką temperaturę i parę wodną do rozbijania złożonych cząsteczek węglowodorów.

Obajtek: Koszt to kilka miliardów złotych

Według słów prezesa koncernu Daniela Obajtka jego koszt to „kilka miliardów złotych”. Jak przekazał PKN Orlen w odpowiedzi na pytania DGP, projekt jest na etapie studium wykonalności. Dotychczas określono potencjalnie warianty dla konfiguracji kompleksu. "Optymalny zakres zostanie potwierdzony w dalszym toku prac. Będą one obejmować również wybór konkretnych rozwiązań technicznych dla krakera parowego i instalacji pochodnych, które umożliwią maksymalizację synergii z istniejącymi aktywami Rafinerii Gdańskiej i PKN Orlen" – czytamy w odpowiedzi spółki.

Dzięki inwestycji produkcja petrochemikaliów w Orlenie wzrośnie o ponad 1 mln t.

