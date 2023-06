Relokacja imigrantów trwa: Pod Płockiem PiS buduje 13 tys. miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób.

Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły - napisał rzecznik PO Jan Grabiec.

Na ten wpis zareagowała Janina Ochojska.

Ochojska: Skorumpowany rząd rasistów

Jak zwykle obłuda rządu @pisorgpl @MorawieckiM wychodzi na jaw. Chętnie sprowadzają ludzi do rozbudowy ich imperium, ale uchodźców z Jemenu, Afganistanu czy Syrii wywożą na bagna, wypychają do Białorusi, która nie jest bezpiecznym krajem. To skorumpowany rząd rasistów - napisała na Twitterze prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

Krzysztof Sobolewski z PiS też odniósł się do wpisu Grabca.

Poniższy wpis zawiera dużo kłamstw i Pan @JanGrabiecma czas do dziś do godziny 20.00 na wycofanie się z nich i przeproszenie, w przeciwnym wypadku zostanie złożony pozew, który umożliwi Panu Grabcowi "udowodnienie" tych kłamstw na sali sądowej. A jak sie to skończy śmiem podejrzewać 👇

Czas start... #PartiaOszustów - napisał.