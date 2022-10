- To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, że do sieci dystrybucji obligacji Skarbu Państwa dołączył Bank Pekao S.A. To już drugi podmiot, który będzie sprzedawał obligacje skarbowe - mówi Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, podkreślając, że są one bezpieczną i zyskowną inwestycją, na którą warto stawiać. To instrument, który pozwala na niwelowanie wpływu inflacji na oszczędności