Branża pozostaje dość silnie rozdrobniona. Przeciętny poziom obrotów polskiej firmy spożywczej jest o ok. 25–30 proc. niższy w porównaniu z Niemcami czy Włochami, o połowę mniejszy niż we Francji i aż o 75–80 proc. niż w Holandii czy Danii. Poza tym branża musi się mierzyć z gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Radziła sobie z nim całkiem dobrze, przede wszystkim dzięki przerzucaniu go na ceny wyrobów. Ale prognozy coraz wyraźniej wskazują na osłabienie koniunktury gospodarczej, przy wysokiej inflacji. Stagflacja może odbijać się na popycie, utrudniając dostosowanie cen do wysokich kosztów.