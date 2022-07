7 czerwca 2022r. w ramach jednej z podjętych właśnie inicjatyw lokalnych DB Schenker został oficjalnym partnerem Sopot Tenis Klubu, obejmując patronatem sportową edukację i rozgrywki tenisowe dla najmłodszych, organizowane w ramach Akademii Tenisowej. Oznacza to, że w tym sezonie na turniejowych koszulkach młodych zawodników zobaczymy logo firmy

– W tym jubileuszowym roku angażujemy się w kilka projektów w Polsce , promujących działania na rzecz środowiska oraz aktywny, zdrowy tryb życia. Wspomniane inicjatywy dotyczą zarówno koleżanek i kolegów z firmy, jak i społeczności, w których funkcjonujemy biznesowo – mówi Piotr Zborowski, CEO NEE DB Schenker, i dodaje: Chcemy, aby Akademia Tenisowa w Sopocie, będąca częścią Sopot Tenis Klubu, jeszcze skuteczniej rozwijała młode tenisowe talenty. Życzymy sukcesów!

Korty w Sopocie są miejscem, które przyciąga zawodników i pasjonatów tenisa. Celem powołanej przez Sopot Tenis Klub Akademii Tenisowej jest trwały rozwój tej dyscypliny sportu. Patroni akademii – Stefan i Jan Korneluk – to słynni trenerzy i działacze sportowi, którzy przyczyniali się do rozkwitu klubu i promowania tenisa w powojennej Polsce

Rozwijająca młode talenty akademia powstała z myślą o dzieciach w wieku 3–12 lat. Oferuje infrastrukturę oraz zajęcia indywidualne i grupowe w ramach profesjonalnego programu szkoleniowego. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Ponadto dzieci objęte są opieką dietetyków, psychologów i fizjoterapeutów. Otrzymują też darmowy sprzęt tenisowy oraz ubrania sportowe. Na treningach, zgrupowaniach i turniejach akademia kładzie nacisk na grę fair play i szacunek dla sportowych rywali.

DB Schenker ogłasza swoje wodorowe ambicje i zamawia w Hylane pierwsze ciężarówki napędzane ogniwami paliwowymi

Początek ery wodorowej w DB Schenker – Współpraca z Hylane – specjalistycznym start-upem w zakresie wynajmu – Pierwsze pojazdy powstaną w Groningen w Holandii

Firma DB Schenker przedstawiła swoje plany dotyczące budowy floty pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi (FCEV) we współpracy z Hylane, start-upem działającym w zakresie wynajmu. Jest on częścią DEVK i specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań wodorowych w sektorze logistycznym.

W czerwcu odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano pierwszy zamówiony przez DB Schenker samochód ciężarowy napędzany ogniwami paliwowymi. Spotkanie miało miejsce w Groningen w Holandii, na terenie firmy Hyzon, producenta samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Pojazd zostanie przekazany DB Schenker przez Hylane do końca 2022 r.

– Jestem zadowolony z postępów dotyczących testów pojazdu napędzanego wodorem do przewozów liniowych. To ważny krok na naszej drodze do transportu drogowego neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla – mówi Helmut Schweighofer, CEO of DB Schenker Europe.

– Jesteśmy dumni, że możemy wspierać pionierskie działania DB Schenker za pomocą naszych ciężarówek – mówi Sara Schiffer, Managing Director w Hylane. – Partnerstwo z DB Schenker dowodzi, że Hylane spełnia wysokie standardy, jakich wiodące firmy wymagają w zakresie zrównoważonego transportu. Wspólnie będziemy kontynuować prace nad upowszechnianiem ciężarówek napędzanych wodorem w Europie.

DEVK/Hylane i DB Schenker rozpoczęły współpracę prawie dwa lata temu. Obie firmy rozumieją znaczenie wodoru dla transformacji sektora transportowego, dlatego połączyły swoje siły.

– Oprócz koncepcji wynajmu 360 stopni celem współpracy jest opracowanie kombinacji samochodu ciężarowego z naczepą typu swap-body. Ma ona przewozić nasz standardowy typ nadwozia swap-body o długości 7820 mm – mówi Wolfgang Janda, Executive Vice President, Head of Network & Linehaul Management at DB Schenker. – Jest to nowość na rynku i pozwoli nam na dekarbonizację bez utraty wydajności w naszej sieci transportu lądowego.

W porównaniu z pojazdami akumulatorowo-elektrycznymi w transporcie dalekobieżnym samochody ciężarowe napędzane ogniwami paliwowymi oferują wiele korzyści. Ich maksymalna ładowność jest większa, większy jest też zasięg, a proces tankowania porównywalny z pojazdami z silnikiem Diesla.

DB Schenker planuje rozpocząć z wybranymi klientami testy terenowe na kilku kierunkach na początku 2023 r. Zamierza również rozszerzyć skalę i skomercjalizować działalność, począwszy od trzeciego kwartału 2023 r., przy czym postępy w tym zakresie będą zależały od takich czynników, jak infrastruktura wodorowa i akceptacja rynku. DB Schenker, wraz ze swoimi przewoźnikami, dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Wykorzystanie zielonego wodoru (wodoru produkowanego przy użyciu odnawialnych źródeł energii) jest istotnym elementem strategii dekarbonizacji firmy.

DB Schenker

DB Schenker zatrudnia około 76 100 pracowników w ponad 1850 lokalizacjach w 130 krajach. Jest jednym z głównych dostawców usług logistycznych na świecie. Firma świadczy usługi w zakresie transportu lądowego, lotniczego i oceanicznego, a także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i zarządzania globalnym łańcuchem dostaw z jednego źródła. W 2022 r. DB Schenker obchodzi 150. rocznicę powstania firmy. Aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2040 r., dostawca usług logistycznych stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania transportowe, energię odnawialną i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla swoich klientów.

Hylane

Firma Hylane, założona w Kolonii w 2021 r., jest zaangażowana w zrównoważoną i innowacyjną mobilność w sektorze transportu. W tym celu udostępnia przyjazne dla klimatu pojazdy różnych producentów w modelu wynajmu opartym na realnym wykorzystaniu. Główne firmy transportowe, korzystając z modelu wynajmu Hylane, zdobywają doświadczenie w zakresie nowych technologii przy niskim ryzyku – ponieważ płacą tylko za faktycznie przejechane kilometry.

Kolejne kroki we współpracy: DB Schenker i Lufthansa Cargo kontynuują loty neutralne pod względem emisji CO2

Kontynuacja regularnych połączeń pomiędzy Niemcami a Chinami • 21 000 t emisji mniej w letnim rozkładzie • „Paliwa alternatywne pomagają nam wprowadzić zmiany już dzisiaj” • Setny lot na biopaliwie

DB Schenker i Lufthansa Cargo przedłużyły ofertę lotów wolnych od paliw kopalnych pomiędzy Frankfurtem (FRA) a Szanghajem (PVG). Wspólna ekologiczna oferta będzie kontynuowana co najmniej do października br. Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) i dodatkowa kompensacja kosztów produkcji pozwolą zaoszczędzić kolejne 21 000 t ekwiwalentu CO2. Od rozpoczęcia współpracy do końca 2020 r. firmy Lufthansa Cargo i DB Schenker zaoszczędziły już 31 000 t ekwiwalentu CO2.

Tygodniowa rotacja lotów jest nadal jedynym na świecie regularnym czarterem opartym w całości na SAF. Pod koniec marca 2022 r. odbył się setny wspólny lot, neutralny pod względem emisji gazów.

Thorsten Meincke, Member Of The Management Board/Air and Ocean DB Schenker: „Naszą misją jest budowanie przyszłości neutralnej pod względem emisji CO2 dla klientów i całego społeczeństwa. Wraz z wieloletnim partnerem, Lufthansa Cargo, kontynuujemy ofertę neutralnych lotów, a także nasze zaangażowanie finansowe. Paliwa alternatywne pomagają nam urzeczywistniać zmiany. Nie jest to wizja przyszłości, to dzieje się już teraz. Chcielibyśmy zaprosić jeszcze więcej klientów, którzy byliby gotowi razem z nami zamienić słowa na czyny.”

Ashwin Bhat, Chief Commercial Officer Lufthansa Cargo: „Jesteśmy zadowoleni z rozszerzenia współpracy z naszym globalnym partnerem DB Schenker. Wspólnie realizujemy całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 rotacyjne połączenia pomiędzy Azją a Europą w ramach letniego rozkładu. DB Schenker zobowiązał się już do wykorzystania około 7500 t zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) w 2022 r. Stanowi to znaczący wkład w dekarbonizację frachtu lotniczego”.

DB Schenker i Lufthansa Cargo w listopadzie 2020 r. przeprowadziły pilotaż koncepcji międzykontynentalnych lotów opartych na SAF, między Frankfurtem a Szanghajem. Regularne połączenie czarterowe zostało uruchomione w kwietniu 2021 r. i przedłużone na cały zimowy rozkład. Klienci, którzy skorzystali z tego rozwiązania, to wiele globalnych marek, w tym Siemens Healthineers, Mercedes-Benz, ZF, Merck, Nokia i Lenovo.

W przypadku każdego lotu z Frankfurtu do Szanghaju i z powrotem zapotrzebowanie na 174 t konwencjonalnego paliwa lotniczego zostanie pokryte przez zakup paliwa SAF. W przeliczeniu na tydzień w letnim rozkładzie lotów DB Schenker wykorzysta 217 500 l SAF. W ten sposób paliwo to umożliwi zaoszczędzenie około 520 t emisji ekwiwalentu CO2 tygodniowo. Ponadto DB Schenker kompensuje kolejne 150 t emisji ekwiwalentu CO2 generowanego podczas transportu i przetwarzania SAF poprzez certyfikowane projekty redukcji emisji dwutlenku węgla. W rezultacie loty towarowe są całkowicie neutralne pod względem emisji CO2. Dzięki temu DB Schenker i klienci operatora ograniczają swój ślad węglowy. Odpowiednie certyfikaty wydają Lufthansa Cargo i DB Schenker.