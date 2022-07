Obecne działania BOŚ determinuje strategia przyjęta w ubiegłym roku. Zakłada ona osiągnięcie pełniej neutralności klimatycznej do 2030 r. W 2020 r. BOŚ zmniejszył emisję CO2 (ekwiwalent) o 49 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a do końca 2023 r. planuje ograniczyć ślad węglowy o kolejne 20 proc., licząc względem 2020 r. W tym celu modernizuje m.in. swoją flotę pojazdów, aby na koniec 2022 r. składała się ona w co najmniej 30 proc. z aut hybrydowych lub elektrycznych. Ponadto już w tym roku bank będzie w pełni zasilany energią elektryczną pochodzącą z OZE. Udoskonalany jest także system zarządzania odpadami, co przyczyni się do dalszego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.