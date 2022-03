Nie ma w tym przypadku, ze waluty dwóch europejskich krajów ucierpiały najbardziej w wyniku wojny wypowiedzianej Ukrainie przez Rosję: to polska złotówka i węgierski forint - zaznaczył Tusk.

Zaapelował "do premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, żeby jak najszybciej odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji, w naszym zasięgu", "aby, oprócz działań dyplomatycznych i promocji solidarności z Ukrainą - "wzięli się do rzetelnej roboty" nad odblokowaniem europejskich środków z Funduszu Odbudowy. - Apeluję o to, żeby w każdej ustawie i działaniu kierować się wyłącznie dobrem Polski i Ukrainy, a nie politycznymi interesami - powiedział szef PO. - Nie ma zgody na zwolnienie urzędników z odpowiedzialności ws. działań w tym trudnym czasie. Dobrze pamiętamy, co się działo w pandemii. Rządzie, nie próbuj kombinować.

Jak powiedział Tusk, "dziś rząd musi jak najszybciej odblokować relacje z UE ws. środków z Funduszu Odbudowy. Musi zakończyć idiotyczną wojnę, którą wypowiedział polskiej praworządności". - Jeśli chcemy przetrwać ten dramatyczny czas wojny i pomagać Ukraińcom, musimy być silni gospodarczo. Wszystkie możliwe środki powinny popłynąć do Polski - mówił.

- Na naszej granicy trwa wojna - napominał Tusk. - Nie ma miejsca na indywidualne akcje Polski ws. wsparcia militarnego. Niech nikomu nie przychodzą do głowy pomysły, że będziemy robić coś, co nie jest uzgodnione z NATO. Trzymajmy się wspólnoty - powiedział. Dodał: - Mój gorący apel: administracja rządowa nie może już zmarnować więcej czasu. Spontaniczne akcje pomocy nie zastąpią zorganizowanej akcji rządu, który musi zakończyć zimną wojnę z samorządem.

- Dzisiaj nie ma czasu na kalkulacje. Istotne klucze są w ręku rządu, ja zrobię wszystko, by każdy gest z jego strony był dobrze odczytany w UE. W środę będę rozmawiał z szefową KE, w czwartek z innymi liderami, żeby Europa wiedziała, jaki wysiłek Polska wzięła na swoje barki. Mam nadzieję, że znajdziemy sposoby, aby pieniądze europejskie wsparły uchodźców, polskie rodziny i złotego.

- Mój apel do polskich polityków, także tych, którzy kwestionowali znaczenie Unii Europejskiej, byśmy pilnowali jedności Zachodu. To są nasze najważniejsze gwarancje - powiedział szef PO.