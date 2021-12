Nową ścieżką wspierania ludzi starszych było otwieranie telefonów zaufania – dla osób dotkniętych skutkami pandemii (PFR) albo ogólnopolski telefon zaufania dla osób starszych (MetLife). Ważna i chwytliwa okazała się także inicjatywa przekonywania małych lokalnych środowisk (blok, osiedle) do rozwijania działań samopomocowych (Adamed). Inicjatywa polegała na apelu o wsparcie swoich starszych sąsiadów. Chętni do pomocy mieli powiesić na klatce schodowej lub wrzucić do skrzynki osoby samotnej deklarację z numerem telefonu, by potrzebujący mogli skontaktować się i poprosić o pomoc w załatwianiu codziennych spraw.