Po raz pierwszy sformułował ją na arenie międzynarodowej w 1969 r. ówczesny sekretarz generalny ONZ U Thant podczas posiedzenia XXIII sesji zgromadzenia ogólnego tej organizacji. Podczas kolejnego półwiecza koncepcja ta znajdowała coraz więcej zrozumienia, choć nadal nie brakuje tych, którzy zagrożenia dla środowiska naturalnego starają się umniejszać, widząc w nich naturalną konsekwencję rozwoju i wzrostu konsumpcji. Twierdzą, że zaawansowanie technologiczne w produkcji i utylizacji odpadów sprawi, że ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw nie są konieczne, ocieplenie klimatu jest procesem naturalnym, na które człowiek nie ma wpływu, a celem przedsiębiorstwa jest wyłącznie dążenie do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów, a tą drogą do maksymalnego zysku. A zatem że potrzeba działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nieuzasadniona.

Gama środków prowadzących do celu to m.in.: ograniczenie zużycia energii poprzez montowanie np. nowoczesnych żarówek, oszczędność wody i ograniczenie odpadów poprzez proponowanie pracownikom wody z dystrybutorów, a nie w butelkach, instalacje do zbierania deszczówki pozwalające ograniczyć zużycie wody wodociągowej. Powszechną praktyką w firmach jest oszczędzanie papieru poprzez wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów na rzecz elektronicznych. Coraz powszechniejsze jest projektowanie budynków w taki sposób, by zoptymalizować dostęp światła dziennego i świeżego powietrza. Wiele firm promuje dojeżdżanie pracowników na rowerach – tworzona jest infrastruktura ułatwiająca parkowanie pojazdów, kąpiel i wygodną zmianę odzieży.