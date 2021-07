Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe wsparcie finansowe dla rodziców zapowiedziane w Polskim Ładzie. W sumie ma to być 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, wiceminister rodziny Barbara Socha informowała, że środki będą wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodzice sami będą decydować, w jaki sposób te 12 tys. zł będzie im wypłacane - po 1 tys. zł miesięcznie przez rok czy po 500 zł przez dwa lata.

Szefowa MRiPS podczas pikniku "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” w Kaliszu zaznaczyła, że Polska skutecznie realizuje politykę prorodzinną, w której rodzina jest w centrum życia i centrum uwagi.

"Dobry czas dla rodzin"

- Ostatnie pięć lat to dobry czas dla polskich rodzin. Polski Ład dał nam kolejne rozwiązania, takie jak Strategia Demograficzna 2040, pokazując instrumenty, które są potrzebne przede wszystkim, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci - powiedziała minister Maląg. Jak oświadczyła, "tę politykę będziemy skutecznie realizować".

- Polski rząd gwarantuje to poprzez programy społeczne, które są realizowane i te, które będą - dodała.

Zaznaczyła, że polski rząd w pełnym zakresie z pełną odpowiedzialnością realizuje artykuł 18. Konstytucji RP o tym, że rodzina powinna być otoczona przez państwo wsparciem - macierzyństwo, rodzicielstwo, ale także małżeństwo, jako związek mężczyzny i kobiety.

Minister Maląg podkreśliła ponadto, że rodzinny kapitał opiekuńczy już staje się faktem. - Po kilku miesiącach od zapowiadania ustawa będzie konsultowana i procedowana. To kolejne miliardy złotych, które trafią do polskich rodzin. To jest inwestycja w rodzinę, która stanowi fundament silnego państwa. Rodzina to tak naprawdę polska racja stanu - zaznaczyła minister.