Zalety wyjazdów służbowych

Największą zaletą wyjazdów służbowych jest możliwość poszerzania rynku zbytu, a także znajdywania nowych kontaktów biznesowych, kontrahentów oraz klientów. Ma to ogromne znaczenie dla firm działających w środowisku międzynarodowym, gdzie wyjazd do innego kraju wiąże się z możliwością nawiązania trwałych i mocnych relacji. Ponadto, wyjazdy służbowe to wspaniała odskocznia od życia codziennego i obowiązków na danym stanowisku. Podróż w celach biznesowych może być bowiem niezwykłym doświadczeniem i przeżyciem, zwłaszcza wówczas, gdy celem wizyty jest kraj egzotyczny. W takim przypadku istnieje również możliwość poznania nowej kultury i zwiedzeniu w pewnym stopniu wielu ciekawych miejsc oraz zabytków. Co więcej, wyjazd służbowy to też praca, a więc otrzymujemy z tego tytułu wynagrodzenie, a pracodawca ma obowiązek zapewnić nam odpowiedni transport, nocleg i wyżywienie. Tego typu wyjazdy bardzo rozwijają, zwłaszcza kompetencje językowe oraz komunikacyjne.



Wady wyjazdów służbowych

Wyjazdy służbowe, mimo niewątpliwych plusów, potrafią być uciążliwe, zwłaszcza przy dużej intensywności. Niezależnie od tego, czy odbywają się one na terenie Polski, czy za granicą, zajmują mnóstwo czasu i sprawiają, iż wybrany pracownik musi precyzyjnie zaplanować swoje obowiązki. Skutkiem długotrwałych i częstych podróży służbowych są rozłąka z rodziną czy brak czasu wolnego. Dla firmy organizującej tego typu wyjazdy wiąże się to ponadto z kosztem utrzymania pracownika w trasie i zapewnienia mu odpowiednich świadczeń. Żadna firma nie ma przy tym jednak pewności, czy wybrana podroż odniesie skutek w postaci nowego kontrahenta. Szczególnie kosztowne są podróże za granicę, do krajów egzotycznych, gdzie nierzadko bariera językowa wymusza podjęcie dodatkowych środków, m.in. zatrudnienie tłumacza. Co więcej, do wyjazdów służbowych delegowani mogą być tylko osoby o wysokich umiejętnościach i kompetencjach. Czasem zdarza się, iż musi być ich co najmniej kilka. Nie wszystkie firmy mogą pozwolić sobie na tego typu wydatki.