Dziennik Gazeta Prawana logo

AI szansą dla polskiej gospodarki. Nowe prognozy Banku Światowego

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 13:43
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
AI szansą dla polskiej gospodarki. Nowe prognozy Banku Światowego
AI szansą dla polskiej gospodarki. Nowe prognozy Banku Światowego/Shutterstock
Sztuczna inteligencja może okazać się dla Polski gospodarczym dopalaczem na skalę porównywalną z największymi transformacjami ostatnich dekad. Według raportu Grupy Banku Światowego AI ma potencjał, by do 2035 roku zwiększyć wartość polskiej gospodarki nawet o 12,1 proc. Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko firmy, administracja i pracownicy wykorzystają nadchodzącą technologiczną rewolucję.

AI szansą dla polskiej gospodarki

Sztuczna inteligencja może zwiększyć polski Produkt Krajowy Brutto o od 1,3 proc. do nawet 12,1 proc. do 2035 r. - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Grupy Banku Światowego.

Jak zaznaczono w raporcie, skala tego wzrostu będzie zależała od tempa inwestycji firm, szybkości adaptacji pracowników do zmian na rynku pracy oraz od tego, czy polityki publiczne będą wspierać tę transformację.

Zgodnie z publikacją, AI może zacząć generować przyrosty produktywności w Polsce w ciągu trzech lat, ale osiągnięcie korzyści w zakresie PKB czy produktywności nie jest przesądzone. Wymagać to będzie finansowania m.in. w inwestycje związane z efektywnym wykorzystaniem AI w odpowiedniej skali i stworzenia otoczenia biznesowego sprzyjającego innowacjom.

To może być największy impuls dla polskiej gospodarki od lat

„Polska ma potencjał, by stać się beneficjentem AI i wykorzystać ją jako źródło produktywności, lepszych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Wyzwanie nie polega na samym dostępie do AI. Polega na produktywnym wykorzystaniu tej technologii: na mobilizowaniu inwestycji w infrastrukturę i umiejętności, które stanowią podstawę przyszłego wzrostu, od sieci cyfrowych po energię, wodę i edukację, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pracownicy będą mogli się dostosować i rozwijać wraz ze zmianami w gospodarce” - ocenił przedstawiciel Grupy Banku Światowego na Polskę Ary Naim, cytowany w informacji Banku Światowego, opisującej raport.

8 proc. polskich firm wykorzystuje AI

Jak w nim dodano, 8 proc. polskich firm wykorzystuje obecnie sztuczną inteligencję w przynajmniej jednym procesie biznesowym. Oznacza to, że wciąż jest duży potencjał do upowszechnienia się AI. Zdaniem autorów analizy, wzrost produktywności będzie zależał w większym stopniu od zdolności firm do skutecznego wykorzystywania AI, a w mniejszym od samego dostępu do technologii.

Kluczowe dla przełożenia wdrożenia AI na wyższą produktywność ma być wzmocnienie kompetencji menedżerskich, wraz z jasnym i przewidywalnym otoczeniem regulacyjnym. Zwrócono uwagę, że skutki wdrażania AI najwcześniej odczuje m.in. sektor usług biznesowych.

Wpływ AI na gospodarkę

„AI może stworzyć znaczną wartość gospodarczą bez zasadniczej zmiany struktury polskiej gospodarki. Jej największy wpływ będzie prawdopodobnie dotyczył sposobu organizacji pracy – wraz z wdrażaniem nowych technologii pracownicy będą coraz częściej przechodzić między zawodami i zadaniami. Programy przekwalifikowania, aktywne polityki rynku pracy oraz wsparcie w okresie przejściowym odegrają ważną rolę w pomaganiu pracownikom w dostosowaniu się do zmian” - zauważono w publikacji.

Dodano, że ze względu na różną zdolność do adaptacji do zmian (ze względu m.in. na umiejętności, wiek czy płeć pracowników), niezbędne dla sprawiedliwej transformacji będzie ukierunkowane wsparcie. Zwrócono też uwagę, że zapewnienie powszechnej poprawy poziomu życia oraz lepszych miejsc pracy będzie zależne od prowadzenia odpowiednich polityk na rynku pracy i w zakresie edukacji oraz ochrony socjalnej i opodatkowania.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: AISztuczna inteligencjagospodarkawzrost gospodarczy
Powiązane
AI
Psychologia pracy w epoce AI: czy sztuczna inteligencja zabiera nam sens pracy? [ROZMOWA]
Sztuczna inteligencja ma własne upodobania? Naukowcy odkryli zaskakujący przypadek
Sztuczna inteligencja ma własne upodobania? Naukowcy odkryli zaskakujący przypadek
Sztuczna inteligencja napędza sprzedaż. 70 proc. firm zarabia więcej
Sztuczna inteligencja napędza sprzedaż. 70 proc. firm zarabia więcej
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDług publiczny Polski znów w górę. Najnowsze dane MF za maj 2026 »
Zobacz
|
Nowy Seat Ibiza 2027 w wersji pięciodrzwiowej – dwa modele (czerwony i szary) zaparkowane w nadmorskim porcie na tle hiszpańskiego miasteczka
Oto nowy Seat za 69 900 zł. Jest ładny, oszczędny i lubi LPG
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 1.5 i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Ma silnik 2.8/204 KM. Gwarancja na 1 milion km
Zbliżenie z góry na dłoń wkładającą zielony pistolet paliwowy do wlewu pomarańczowego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na polskich stacjach. Po 22 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Boris Pistorius
Mocne słowa z Litwy i Niemiec ws. Zełenskiego. "Nie patrzmy w lusterko wsteczne"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj