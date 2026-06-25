336,16 zł co miesiąc na prąd i gaz. Pieniądze wypłacą bez względu na dochody

Dofinansowanie do prądu z ZUS w wysokości 336,16 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem regulowanym przez ustawę z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i w okresie powojennym. Jego zadaniem jest częściowe odciążenie uprawnionych osób w kosztach związanych z opłatami za energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, uwzględniającej m.in. wzrost cen i poziom inflacji.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem przysługującym wszystkim seniorom, ponieważ ma charakter szczególny. O jego przyznanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, które spełniają określone wymagania oraz posiadają odpowiedni status uprawniający do otrzymania wsparcia.

Do grupy osób uprawnionych należą między innymi:

kombatanci oraz osoby posiadające status uprawniający do otrzymywania tego świadczenia,

oraz osoby posiadające status uprawniający do otrzymywania tego świadczenia, żołnierze zastępczej służby wojskowej kierowani przymusowo do pracy, m.in. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych,

kierowani przymusowo do pracy, m.in. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach skierowanych do pracy przymusowej, pod warunkiem posiadania prawa do emerytury lub renty.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota tego świadczenia jest co roku publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Oznacza to, że świadczenie jest regularnie waloryzowane – podobnie jak emerytury i renty – a zaktualizowana wysokość zaczyna obowiązywać każdorazowo od marca danego roku.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

Przyznanie ryczałtu energetycznego nie jest uzależnione od wieku ani od poziomu dochodów osoby wnioskującej o świadczenie. Kluczowe znaczenie ma posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia.

Aby otrzymać dodatek, wymagane jest uzyskanie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającej status kombatancki lub fakt represji. W przypadku członków rodzin osób uprawnionych konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczenia. Osoby, które pełniły zastępczą służbę wojskową i były kierowane do pracy przymusowej, muszą dostarczyć stosowne zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy po takich żołnierzach zobowiązane są do przedłożenia dokumentów wydanych przez właściwe organy wojskowe, potwierdzających ich uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy spełnia się wszystkie wymagane kryteria. Kluczowe jest posiadanie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest również przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń jako członka rodziny osoby uprawnionej.

Następnie należy wypełnić formularz ZUS-ERK, stosowany zarówno przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Formularz można uzyskać w placówce ZUS lub pobrać w wersji elektronicznej.

Kolejnym etapem jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można dostarczyć osobiście do oddziału ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), przesłać pocztą, a osoby mieszkające za granicą mogą skorzystać z pośrednictwa konsulatu. Po złożeniu dokumentów pozostaje oczekiwanie na decyzję, która zwykle wydawana jest w ciągu około 30 dni od momentu skompletowania wniosku i wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. W przypadku pozytywnej decyzji ryczałt zostaje automatycznie doliczony do wypłacanego świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, w szczególności decyzję UdSKiOR potwierdzającą uprawnienia lub dokumenty wojskowe w przypadku osób skierowanych do pracy przymusowej. Wdowy i wdowcy muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w każdym momencie, ponieważ przepisy nie wyznaczają żadnego ostatecznego terminu. Po dostarczeniu kompletnego i poprawnie wypełnionego zestawu dokumentów ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wypłata świadczenia realizowana jest najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą równocześnie korzystać z innych świadczeń oraz różnych form wsparcia finansowego. Należą do nich między innymi:

dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,

dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,

świadczenie dla osób pełniących zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,

świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje inne formy pomocy, takie jak dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji – zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. W określonych przypadkach możliwe jest także uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, przyznawanego jednorazowo lub okresowo, po spełnieniu wymaganych kryteriów.

W typowych sytuacjach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonym przez ZUS harmonogramem przekazywania świadczeń. Pieniądze trafiają do uprawnionych w jednym z wyznaczonych terminów w miesiącu, czyli w dniach:

1. dnia miesiąca,

6. dnia miesiąca,

10. dnia miesiąca,

15. dnia miesiąca,

20. dnia miesiąca,

25. dnia miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem ustawowym doliczanym do emerytury lub renty i wypłacanym w stałej, z góry ustalonej wysokości. Jest przekazywany razem z podstawowym świadczeniem i – w odróżnieniu od wynagrodzenia z pracy – nie podlega opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł „na rękę”. Dodatkowo przepisy nie nakładają obowiązku rozliczania tego dodatku ani wykazywania, na co został przeznaczony.