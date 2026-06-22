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Dług publiczny Polski znów w górę. Najnowsze dane MF za maj 2026

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 16:25
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Dług publiczny Polski znów w górę. Najnowsze dane MF za maj 2026
Dług publiczny Polski znów w górę. Najnowsze dane MF za maj 2026/Shutterstock
Majowe dane Ministerstwa Finansów ponownie pokazują rosnące zadłużenie państwa. Na koniec maja 2026 r. dług Skarbu Państwa sięgnął ok. 2 bln 135,6 mld zł, czyli o 46,8 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. To kolejny miesiąc wzrostu, który podbija poziom zobowiązań publicznych w tempie miliardowym.

Zadłużenie Skarbu Państwa

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 135,6 mld zł, co oznacza wzrost o 46,8 mld zł (czyli o 2,2 proc.) w stosunku do kwietnia br. – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.

Dług krajowy i dług zagraniczny

MF podało, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 715,3 mld zł, a dług zagraniczny - 420,3 mld zł (czyli 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa).

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Źródło PAP
Tematy: gospodarkaMinisterstwo Finansówdług publiczny
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oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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