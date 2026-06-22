Dług publiczny Polski znów w górę. Najnowsze dane MF za maj 2026

Zadłużenie Skarbu Państwa

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 135,6 mld zł, co oznacza wzrost o 46,8 mld zł (czyli o 2,2 proc.) w stosunku do kwietnia br. – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.

Dług krajowy i dług zagraniczny

MF podało, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 715,3 mld zł, a dług zagraniczny - 420,3 mld zł (czyli 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa).