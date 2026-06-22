Wynagrodzenia wzrosły do ponad 9,1 tys. zł
Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 9.173,24 zł. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku.
Dynamika wzrostu płac była nieznacznie niższa od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali wzrost na poziomie 6 proc. rok do roku. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń okazało się wyższe niż w kwietniu, kiedy wyniosło 5,4 proc.
W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,8 proc. W kwietniu miesięczny spadek wynosił 1,3 proc. Tego rodzaju wahania są często związane z wypłatami premii, nagród i innych składników wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.
Zatrudnienie w przedsiębiorstwach nadal maleje
GUS poinformował również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 6 mln 377,4 tys. etatów.
Oznacza to spadek o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i taki sam jak odnotowany w kwietniu.
W porównaniu z kwietniem zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się nieco większego spadku, na poziomie 0,2 proc.
Dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
w PLN
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w V
9173,24
5,8
-3,8
konsensus PAP
6,0
-3,6
dane za IV
5,4
-1,3
w tys.
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w V
6377,4
-0,9
-0,1
konsensus PAP
-0,9
-0,2
dane za IV
-0,9
0,0
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.