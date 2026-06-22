Wynagrodzenia wzrosły do ponad 9,1 tys. zł

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 9.173,24 zł. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku.

Dynamika wzrostu płac była nieznacznie niższa od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali wzrost na poziomie 6 proc. rok do roku. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń okazało się wyższe niż w kwietniu, kiedy wyniosło 5,4 proc.

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,8 proc. W kwietniu miesięczny spadek wynosił 1,3 proc. Tego rodzaju wahania są często związane z wypłatami premii, nagród i innych składników wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach nadal maleje

GUS poinformował również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 6 mln 377,4 tys. etatów.

Oznacza to spadek o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i taki sam jak odnotowany w kwietniu.

W porównaniu z kwietniem zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się nieco większego spadku, na poziomie 0,2 proc.

Dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.