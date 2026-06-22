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Pensje w górę, ale zatrudnienie nadal spada. Nowe dane GUS za maj

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:52
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Pensje w górę, ale zatrudnienie nadal spada. Nowe dane GUS za maj
Pensje w górę, ale zatrudnienie nadal spada. Nowe dane GUS za maj/Shutterstock
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 2026 r. do 9.173,24 zł i było o 5,8 proc. wyższe niż przed rokiem – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9 proc. rok do roku, utrzymując trend obserwowany od wielu miesięcy.

Wynagrodzenia wzrosły do ponad 9,1 tys. zł

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 9.173,24 zł. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku.

Dynamika wzrostu płac była nieznacznie niższa od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali wzrost na poziomie 6 proc. rok do roku. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń okazało się wyższe niż w kwietniu, kiedy wyniosło 5,4 proc.

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,8 proc. W kwietniu miesięczny spadek wynosił 1,3 proc. Tego rodzaju wahania są często związane z wypłatami premii, nagród i innych składników wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach nadal maleje

GUS poinformował również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 6 mln 377,4 tys. etatów.

Oznacza to spadek o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i taki sam jak odnotowany w kwietniu.

W porównaniu z kwietniem zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się nieco większego spadku, na poziomie 0,2 proc.

Dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

WYNAGRODZENIE w V

9173,24

5,8

-3,8

konsensus PAP

6,0

-3,6

dane za IV

5,4

-1,3

w tys.

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

ZATRUDNIENIE w V

6377,4

-0,9

-0,1

konsensus PAP

-0,9

-0,2

dane za IV

-0,9

0,0

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Źródło PAP
Tematy: wynagrodzeniaGUSpraca
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oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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