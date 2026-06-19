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Polska gospodarka zaskakuje odpornością. Eksperci wskazują kluczowe powody

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 11:45
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Polska gospodarka zaskakuje odpornością. Eksperci wskazują kluczowe powody
Polska gospodarka zaskakuje odpornością. Eksperci wskazują kluczowe powody/Shutterstock
Polski przemysł pozostaje relatywnie odporny na globalne zawirowania gospodarcze – oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Wskazują, że mimo potencjalnych szoków surowcowych związanych z napięciami wokół Cieśniny Ormuz, słabej koniunktury w Niemczech oraz rosnącej konkurencji ze strony Chin, krajowy sektor produkcyjny utrzymuje stabilność i zdolność do adaptacji.

Produkcja przemysłowa w maju 2026 r.

Główny Urząd Statystyczny w piątek poinformował, że produkcja przemysłowa w maju 2026 r. wzrosła o 4,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc.

Gospodarka trzyma się mocno mimo słabego popytu zewnętrznego

Ekonomiści ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek i Mateusz Sutowicz zwrócili uwagę, że to wzrost powyżej konsensusu (2,5 proc.) i ich prognozy (1,8 proc.). „Przyśpieszenie z 3,1 proc. w kwietniu nastąpiło pomimo słabego popytu zewnętrznego, zwłaszcza z Niemiec, w związku z niepewnością i zmiennością związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, oraz niekorzystnego układu kalendarza (1 dzień roboczy mniej niż w 2025)” - zauważyli.

Szok surowcowy bez większego wpływu

Ich zdaniem piątkowe – lepsze od oczekiwań – dane wpisują się w obserwowany w II kwartale 2026 r. trend umiarkowanej aktywności sektora wytwórczego. „Pozytywem pozostaje relatywna odporność krajowego przemysłu na szok surowcowy (ropa naftowa) towarzyszący blokadzie Cieśniny Ormuz, słabość koniunktury w Niemczech, czy rosnącą presję konkurencyjną z Chin. Polska uruchamia ogromne inwestycje publiczne i zbrojeniowe, co będzie impulsem do ożywienia przemysłu w kolejnych miesiącach i co już zaczyna być widoczne w danych (wysoka dynamika r/r kategorii „pozostałe środki transportu” obejmująca między innymi wydatki militarne). W rezultacie podtrzymujemy naszą prognozę PKB na 2026 zakładającą wzrost o 3,4 proc.” - ocenili ekonomiści.

Stopy procentowe NBP bez zmian do końca roku

Dodali, że dane te otwierają serię majowych odczytów danych z gospodarki. W ocenie przedstawicieli banku dla Rady Polityki Pieniężnej istotne będą dane o rynku pracy w przyszłym tygodniu. „Niemniej jednak spodziewamy się, że w tym roku stopy procentowe NBP nie zmienią się” - zastrzegli.

Wzrost produkcji w różnych działach przemysłu

Kąsek i Sutowicz zwrócili uwagę, że największe wzrosty odnotowano w produkcji dóbr zaopatrzeniowych, związanych z energią i inwestycyjnych. „Wolno rosła produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, a istotnie spadła produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych” - dodali.

Największe wzrosty odnotowały działy „pozostały sprzęt transportowy” - o 60,5 proc. r/r, górnictwo i wydobywanie - 32,6 proc. r/r, gospodarka odpadami - 14,8 proc. r/r, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę - 13,7 proc. r/r) oraz produkcja z mineralnych surowców niemetalicznych - 12,2 proc, r/r. „W najszybciej rosnącej kategorii są wliczane m.in.: statki, łodzie, tabor szynowy, lotnictwo, wojskowe pojazdy bojowe, motocykle, wózki inwalidzkie. Sugeruje to wzrost wydatków na sprzęt obronny i infrastrukturę” - zauważyli ekonomiści.

Działy przemysłu ze spadkami

Zastrzegli jednak, że kilka działów gospodarki odnotowało dwucyfrowe spadki, co - ich zdaniem - sugeruje odmienne perspektywy sektora wytwórczego w zależności od działu. „Najgłębszych spadków doświadczyła produkcja odzieży (-20,3 proc. r/r), wyrobów tytoniowych (-17,8 proc.), tekstyliów (-10,8 proc.). Istotnie spadła też produkcja mebli (-7,1 proc.) i produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Ta ostatnia kategoria stanowi aż 9,5 proc. produkcji ogółem i znajduje się – podobnie jak produkcja mebli – pod silną i rosnącą presją konkurencyjną ze strony chińskich dostawców. Ostatnie dane z Chin wskazują na solidny wzrost w ujęciu r/r tamtejszej produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym spadku sprzedaży detalicznej, co oznacza, że chińskie firmy wciąż są głównie nastawione na ekspansję eksportową” - podkreślili ekonomiści ING BSK.

Konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększał aktywność w polskim przemyśle

„Struktura wzrostu produkcji przemysłowej w maju wskazuje, że ożywienie aktywności w przemyśle ma szeroki zakres, a wsparciem dla aktywności w tym sektorze jest zarówno popyt zewnętrzny, jak i krajowy, wspierany przez napływ środków z UE w ramach Funduszu Spójności i Krajowego Planu Odbudowy” - ocenili przedstawiciele banku Credit Agricole.

Ponadto, czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia aktywności w polskim przemyśle w maju - zdaniem analityków - był konflikt na Bliskim Wschodzie. „Związane z tym konfliktem zaburzenia w łańcuchach dostaw były czynnikiem zwiększającym popyt na dobra zaopatrzeniowe, których produkcja w maju wzrosła o 7,5 proc. r/r wobec 7,3 proc. w kwietniu” - wyjaśnili.

Dodali, że równocześnie przyspieszył wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych (do 4,4 proc. r/r wobec 3 proc. w kwietniu), co „sygnalizuje kontynuację ożywienia inwestycji firm w II kwartale”. „Ożywienie to jest wspierane przez presję na modernizację i zwiększanie efektywności, wynikającą z rosnącej konkurencji ze strony producentów z Azji oraz wzrostu kosztów pracy, energii i innych kosztów produkcji” - uważają przedstawiciele banku.

Ich zdaniem, majowe dane o produkcji przemysłowej sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla prognozy Credit Agricole dot. wzrostu PKB w 2026 r. w II kw. br. (3,0 proc. r/r wobec 3,5 proc. w I kw.). „W naszej ocenie dane te są pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji” - dodali analitycy.

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Źródło PAP
Tematy: gospodarkaprzemysłprodukcja przemysłowa
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oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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