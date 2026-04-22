Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane GUS niepokoją

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:03
[aktualizacja dzisiaj, 10:25]
Coraz więcej analityków i komentatorów przestrzega przed rosnącym zadłużeniem Polski. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdzają trend - wskaźniki rosną, i to szybko. Od 2022 roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB powiększył aż o ponad 10 pkt. proc.

Zadłużenie Polski

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB, wobec szacowanych wstępnie 7,2 proc., i deficytu 6,4 proc. PKB w 2024 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2025 r. 59,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w 2024 roku.

Granicą długu sektora finansów publicznych, która jest uznawana za bezpieczną, jest 60 proc. PKB. Z powyższych danych wynika, że w 2025 roku Polska prawie dotknęła tego poziomu.

Deficyt i dług [TABELA]

W tabeli deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2022-2025 r.

2022

2023

2024

2025

Deficyt

-3,4

-5,2

-6,4

-7,3*

Dług

48,8

49,5

54,8

59,7

*dane zrewidowane względem wstępnego szacunku z 1 IV.

Źródło GUS
Powiązane
Ukraiński pracownik
Polska potrzebuje Ukraińców. Ich masowy wyjazd wywołałby szok gospodarczy
nieruchomość mieszkanie klucze pieniądze
Dopłaty do wynajmu mieszkania. Ten mało znany program pozwala pokryć czynsz na lata
Pensje rosną, ale pracy ubywa. GUS podał dane za marzec 2026
Pensje rosną, ale pracy ubywa. GUS podał dane za marzec 2026
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Nowa Toyota Yaris Cross wnętrze
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Gajos
Cytat dnia. Janusz Gajos. "Myślę, że generalnie miłość..."
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
