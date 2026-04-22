Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane GUS niepokoją

Zadłużenie Polski

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB, wobec szacowanych wstępnie 7,2 proc., i deficytu 6,4 proc. PKB w 2024 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2025 r. 59,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w 2024 roku.

Granicą długu sektora finansów publicznych, która jest uznawana za bezpieczną, jest 60 proc. PKB. Z powyższych danych wynika, że w 2025 roku Polska prawie dotknęła tego poziomu.

Deficyt i dług [TABELA]

W tabeli deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2022-2025 r.

2022 2023 2024 2025 Deficyt -3,4 -5,2 -6,4 -7,3* Dług 48,8 49,5 54,8 59,7

*dane zrewidowane względem wstępnego szacunku z 1 IV.