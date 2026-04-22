Jak bardzo zadłużona jest Polska? Nowe dane GUS niepokoją

Coraz więcej analityków i komentatorów przestrzega przed rosnącym zadłużeniem Polski. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdzają trend - wskaźniki rosną, i to szybko. Od 2022 roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB powiększył aż o ponad 10 pkt. proc.
Zadłużenie Polski
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB, wobec szacowanych wstępnie 7,2 proc., i deficytu 6,4 proc. PKB w 2024 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2025 r. 59,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w 2024 roku.
Granicą długu sektora finansów publicznych, która jest uznawana za bezpieczną, jest 60 proc. PKB. Z powyższych danych wynika, że w 2025 roku Polska prawie dotknęła tego poziomu.
Deficyt i dług [TABELA]
W tabeli deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2022-2025 r.
2022
2023
2024
2025
Deficyt
-3,4
-5,2
-6,4
-7,3*
Dług
48,8
49,5
54,8
59,7
*dane zrewidowane względem wstępnego szacunku z 1 IV.
Źródło GUS
