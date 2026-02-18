Wartość złotych medali zbliża się do 1700 euro

Wartość złotych medali, które są wręczane za zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich we Włoszech zbliża się do 1700 euro. To około dwa razy więcej niż w przypadku tego trofeum z Paryża 2024 i prawie sześć razy więcej niż nagrody za triumf w olimpijskich zmaganiach w Turynie 20 lat temu. Wszystkie medale mają średnicę 80 mm i grubość 10 mm. Złote wyprodukowane głównie na bazie ze srebra i miedzi ważą 506 gramów, w tym sześć to czyste złoto.

Tegoroczne medale są strukturalnymi rekordzistami, zresztą coraz częściej stają się bezpośrednim odzwierciedleniem trendów surowcowych - zauważył Gabriel Debach, analityk rynku w platformie handlowo-inwestycyjnej eToro.

Najcięższe medale ważyły 586 gramów

Jak przekazał analityk, medale igrzysk Mediolan-Cortina nie są najcięższe, bo rekord wciąż należy do olimpijskich krążków z Pjongczangu (2018), które ważyły 586 gramów, ale złoty medal za rywalizację we Włoszech jest jednym z najcenniejszych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano.

Do 1912 roku złote medale były z litego złota. Od tego czasu jednak, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), są one wykonane ze srebra i pokryte sześciogramową warstwą czystego złota – połączenie znane jako srebro-pozłacane.

Włoska mennica wybiła łącznie 1146 medali

Srebrne medale są wykonane głównie ze srebra próby 925 i warte niemal 900 euro, co także jest olimpijskim rekordem. Z kolei brązowe - od ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu - z miedzi, z niewielką domieszką cynku, o bardzo niskiej wartości.

Włoska mennica (IPZS) wybiła łącznie 1146 medali - po 245 złotych, srebrnych i brązowych na igrzyska olimpijskie, które potrwają do 22 lutego, oraz po 137 w poszczególnych kolorach na marcowe igrzyska paralimpijskie.