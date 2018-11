Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w czwartek wiążącą umowę długoterminową na zakup gazu ziemnego LNG z firmą Cheniere Marketing International. Umowa została zawarta na 24 lata.

- Dywersyfikacja źródeł energii równa się sile polskiej gospodarki, przywódcy tego kraju zdają sobie z tego sprawę - powiedział w czwartek sekretarz ds. energii USA Rick Perry. - Chciałem skłonić głowę za to, że państwo rozumiecie, jak ważna jest dywersyfikacja. W Stanach Zjednoczonych mamy to szczęście, że możemy dostarczać tę energię, to dzięki technologii amerykańskiej, innowacji - i dzięki Bogu - te zasoby są dla nas obecnie dostępne - dodał.

Jak mówił, "Cheniere, jedna ze wspaniałych firm, która zajmuje się skroplonym gazem ziemnym i PGNiG" to "wspaniałe partnerstwo". - To jest sygnał dla całej Europy, że w ten sposób można rozwijać przyszłość Europy, bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikować źródła energii - to jest wspaniały dzień dla Europy - podkreślił Perry.