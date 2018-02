Spółka Orlen Paliwa zapowiada, że będzie koncentrowała się na zwiększaniu efektywności sprzedaży paliw w ramach realizowanej strategii płockiego koncernu.

Orlen Paliwa to spółka grupy kapitałowej PKN Orlen, największy w Polsce podmiot multifuels, prowadzący sprzedaż dla odbiorców hurtowych benzyny, oleju napędowego i grzewczego, a także gazów: propan i butan oraz mieszaniny propan-butan, czyli LPG.

Decyzją rady nadzorczej Orlen Paliwa ze stanowiska prezesa zarządu spółki odwołano Pana Jarosława Tyca, a do pełnienia tej funkcji oddelegowano Pana Pawła Wysockiego, doświadczonego menedżera, od lat zarządzającego handlem paliwami, sprzedażą hurtową i detaliczną w PKN Orlen. Jednocześnie rada nadzorcza odwołała ze stanowiska członka zarządu Orlen Paliwa Pana Michała Kawczyńskiego – podała spółka w komunikacie.

Tyc, który w latach 1999-2002 był wiceprezesem płockiego koncernu, został prezesem spółki Orlen Paliwa z początkiem kwietnia 2016 r., a Kawczyński został powołany do zarządu tej spółki z końcem listopada 2013 r.

Wysocki, pełniący obecnie w Orlen Paliwa obowiązki prezesa, w latach 1999-2010 odpowiadał za krajową sprzedaż hurtową produktów rafineryjnych PKN Orlen, nadzorując działalność i strategię spółek grupy kapitałowej płockiego koncernu w obszarze sprzedaży paliw płynnych, jak ówczesna Rafineria Trzebinia – obecnie w ramach Orlen Południe czy spółki, które po konsolidacji utworzyły Orlen Paliwa.

Od 2016 r. Wysocki odpowiadał za sprzedaż hurtową dla klientów kluczowych oraz obszar logistyki w grupie kapitałowej PKN Orlen, a ostatnio, jako dyrektor wykonawczy płockiego koncernu, za obszar sprzedaży hurtowej produktów rafineryjnych.

Informując o zmianach w zarządzie, spółka Orlen Paliwa zaznaczyła, że „będzie koncentrowała się na zwiększaniu efektywności sprzedaży paliw w ramach realizowanej strategii koncernu”. Jednocześnie zakłada się pełniejsze wykorzystanie potencjału płynącego z wdrożonych przepisów skutecznie regulujących rynek handlu paliwami w Polsce – podkreśliła spółka.

Po obecnych zmianach zarząd Orlen Paliwa liczy trzy osoby – oprócz Wysockiego, jako pełniącego obowiązki prezesa, zasiadają w nim powołani w kwietniu 2016 r.: Adam Rogacki – członek zarządu ds. korporacyjnych oraz Piotr Śladowski – członek zarządu ds. operacyjnych i logistyki.

Spółka Orlen Paliwa działa od 1996 r., wcześniej m.in. pod nazwą Orlen PetroCentrum - obecna nazwa podmiotu została wprowadzona w 2012 r., gdy siedziba firmy znajdowała się w Płocku (Mazowieckie). W 2015 r. nastąpiło połączenie Orlen Paliwa ze spółką Orlen Gaz, także z grupy kapitałowej PKN Orlen, a siedzibą zintegrowanego podmiotu stała się Widełka (Podkarpackie). Połączenie spółek uzasadniano wówczas m.in. „dalszą optymalizacją hurtowego kanału sprzedaży paliw”.

Od 2009 r. w Szczecinie działa, wybudowany jeszcze przez spółkę Orlen Gaz, terminal morski LPG przystosowany do rozładunku statków i magazynowania dostaw, a także odwrotnie: do rozładunku autocystern i cystern kolejowych oraz do załadunku statków.