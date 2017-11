W ramach Nagrody Gospodarczej 2017 Prezydent RP wręczył wyróżnienia w sześciu kategoriach. Kryteria wyboru to przede wszystkim wpływ na innowacyjny rozwój kraju. Uhonorowano zatem najlepsze podmioty gospodarcze w kraju - te, które m.in. przyczyniają się do rozwoju Polski, promują ją na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. Laureatów, spośród nominowanych przez Kapitułę Nagrody, wskazał Prezydent RP. Oto lista zwycięzców:

• LIDER MŚP: Dramiński S.A.

Przedsiębiorstwo założone w 1987 r. Specjalizuje się w konstruowaniu, wdrożeniach, produkcji oraz sprzedaży urządzeń elektronicznych w kraju i za granicą. Lider w dziedzinie kompaktowej i mobilnej ultrasonografii. Zdobywca Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich 2016.

• NARODOWY SUKCES: Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie

Firma jest wizytówką polskiej branży motoryzacyjnej. Działa od ponad 66 lat. Obecnie to prężnie działająca firma produkcyjna z nowoczesną infrastrukturą generującą coraz wyższe zyski. Produkuje układy wtryskowe do silników wysokoprężnych. Zakłady mechaniczne WUZETEM są jedyną tego typu fabryką w Polsce i jedną z niewielu na świecie. Firma sprzedaje produkty do ponad 50 krajów, a 65% do USA.

• MIĘDZYNARODOWY SUKCES: Melex sp. z o.o.

Firma istnieje od 1971 roku. Produkuje pojazdy elektryczne. Jest w całości polską spółką, która ma w swojej ofercie ponad 100 wersji pojazdów pasażerskich, bagażowych i specjalistycznych. Posiada m.in. wyróżnienie “Diament” miesięcznika Forbes 2017, CEE CLEAN Energy Awards- Electric Vehicle of the Year 2016.

• ODPOWIEDZIALNY BIZNES: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Jest największą firmą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy ją 16 zakładów produkcyjnych; ma 31 własnych centrów dystrybucyjnych. Dwa sztandarowe projekty na rzecz społeczności lokalnych to „Szklanka Mleka/Mleko w szkole” oraz „MOST” – model ograniczenia strat i marnowania żywności.

• START-UP.PL: XTPL S.A.

Innowacyjne przedsiębiorstwo, które za cel działalności przyjęło komercjalizację technologii wytwarzania ultracienkich przewodzących linii metalicznych wykorzystywanych w produkcji warstw TCF. Dzięki temu stworzono unikatowe kompleksowe rozwiązanie technologiczne – drukarki, głowice i nanotusze.

• BADANIA + ROZWÓJ: Zespół Badaczy z Wydziału Fizyki UW i Centrum Nowych Technologii UW

Zespół naukowy od ponad 10 lat zajmuje się badaniem oddziaływań białek i fragmentów kwasów nukleinowych RNA w procesach komórkowych, a także syntezą chemiczną analogicznych końcówek cząsteczek mRNA. Od 2006 roku zespół pracował nad odkryciem sposobu na udoskonalenie cząsteczek mRNA, tak by zwielokrotnić ich trwałość. Posiada indywidualne nagrody dla członków zespołu.

Kongres 590 odbywa się 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa. To już drugie spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej.