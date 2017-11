- 590 to jest prefiks kodu kreskowego, którym są oznaczone towary wyprodukowane w Polsce, przez polskie firmy. I to jest piękne, że możemy kupować polskie produkty superjakości, że widzimy je na sklepowych półkach za granicą - wyjaśniał tajemnicę cyfr w nazwie Kongresu Mariusz Chłopik.

Mówiąc o tym, co się w czasie Kongresu wydarzy i o czym będzie mowa, zwrócił uwagę na osiem branż, które wytypowano jako te, w których Polska jest w stanie zrobić krok milowy - albo już wyprzedza konkurencję, albo potrzebuje niewiele. Jako przykład podał elektromobilność. - Rok temu na Kongresie 590 mówiliśmy, że Polska może się stać hubem do produkcji autobusów i samochodów elektrycznych. I my chcemy rozmawiać o tym, co jest realne do zrobienia, szczególnie w kontekście rozwoju polskich firm i ich ekspansji na rynki zagraniczne - wyjaśniał.

MAREK TEJCHMAN ROZMAWIA Z MARIUSZEM CHŁOPIKIEM - POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY