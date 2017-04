Gaz dostarczy firma Cheniere Energy. To pierwsza dostawa amerykańskiego gazu nie tylko do Polski, ale i Europy Północnej. Kupiliśmy ten gaz po dobrej atrakcyjnej cenie - powiedział w czwartek rano na konferencji prasowej Maciej Woźniak. Jak dodał, to pierwsza transakcja otwartego w lutym br. biura handlowego PGNiG w Londynie.

Jest to transakcja typu spot. Ładunek wypłynie z terminala Sabine Pass w Luizjanie; do Świnoujścia dotrze w połowie czerwca br.

W nocy ze środę na czwartek o podpisaniu umowy na jednorazową dostawę amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG poinformował przebywający w Waszyngtonie szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Podczas spotkania z dziennikarzami w ambasadzie RP w Waszyngtonie prezydencki minister powiedział, że to pierwszy taki kontrakt na dostawę LNG (skrót – od angielskiego Liquified Natural Gas) do Polski i w ogóle Polska jest pierwszym krajem regionu, który otrzyma amerykański gaz.