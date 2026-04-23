Boom na rynku pożyczek. Liczba i wartość zobowiązań wyraźnie w górę

Pierwszy kwartał ze wzrostem o 1/5

BIK poinformowało w czwartek, że w pierwszym kwartale br. firmy pożyczkowe udzieliły 4,6 mln szt. pożyczek o wartości 7,4 mld zł. Łącznie w całym pierwszym kwartale wartość sprzedaży wzrosła o 21,1 proc. r/r, a liczba udzielonych pożyczek - o 15,2 proc. r/r.

W samym marcu, jak przekazało Biuro, udzielono 1,666 mln szt. pożyczek na kwotę 2,7 mld zł. To o 16,9 proc. więcej rdr w ujęciu liczbowym i 24,2 proc. więcej rdr w ujęciu wartościowym.

Cytowany w publikacji główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski podkreślił, że korzystną koniunkturę na rynku pożyczek pozabankowych można tłumaczyć czynnikami ekonomicznymi obrazującymi obecną sytuację polskiej gospodarki.

Wyższe płace i obawy inflacyjne

„Przede wszystkim obserwujemy wyraźny wzrost wynagrodzeń. Dane z rynku pracy za marzec 2026 r. wskazują na przyspieszenie dynamiki płac, przy jednoczesnym jedynie symbolicznym spadku zatrudnienia. (...) Dodatkowym impulsem dla rynku pożyczkowego w Polsce pozostaje utrzymujący się popyt konsumencki, wzmacniany przez rosnące oczekiwania inflacyjne, m.in. w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw po zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie” - stwierdził Rogowski.

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce; w skład grupy wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.