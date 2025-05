Niestety, ten tydzień jest ubogi w dni handlowe. Wypadły z niego dwa: czwartek 1 maja i sobota 3 maja. Niedziela 4 maja też nie jest na liście ośmiu niedziel, w które handel jest dozwolony zgodnie z przepisami specjalnej ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Do galerii handlowych owszem udać się można, ale na pewno nie znajdziemy tak otwartych sklepów typu supermarket Carrefour, a jedynie sklepy sieci Żabka lub pomniejsze butiki.

Niedziela 04.05.2025 r. to niedziela handlowa czy z zakazem handlu

Niestety najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero na koniec czerwca. Poprzednie aż dwie były w kwietniu, który podobnie jak grudzień jest miesiącem uprzywilejowanym pod względem niedziel handlowych.

Dziś w niedzielę 4 maja nie ma co wybierać się na zakupy do Lidla czy Biedronki bo wszystkie sklepy dyskontowe są zamknięte – obowiązuje je zakaz handlu w niedzielę. Zakupy więc odłożyć trzeba do poniedziałku 5 maja 2025 roku.

Reklama

Niedziela 4 maja 2025: które sklepy są otwarte, gdzie po zakupy

Dziś otwarte mogą być tylko te sklepy, które nie zatrudniają pracowników. Zakupy zrobimy więc w małych sklepach osiedlowych – a z sieciowych to przede wszystkim sklepy Żabka oraz małe sklepy Carreforu – ze znakiem Express.

Czynne są też sklepy na stacjach benzynowych, mimo że zatrudniają pracowników, bo tak dozwalają przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Zakupy óżna też zrobić w sklepach internetowych – szybki tylko w tych, które dostarczają zakupy kurierem i gwarantują, że robią to tego samego dnia czyli dziś w niedzielę 4 maja 2025 roku.