Pracownicy doceniają benefity

Nawet 69 proc. pracowników deklaruje, że korzysta ze wszystkich benefitów, jakie otrzymuje. Oznacza to, że przemyślany świąteczny podarunek ma dużą szansę zostać doceniony i dobrze zapamiętany. Pracownicy chcą też, by to wsparcie miało charakter finansowy, ale ponad połowa (58 proc.) przyznaje, że same nagrody i premie nie są wystarczającym motywatorem do pozostania w firmie. Warto pamiętać, że aż 90 proc. pracujących podkreśla, że uznanie i podziękowanie wzmacniają motywację do pracy, a dla 63 proc. badanych relacje budowane na zaufaniu i bezpieczeństwie stanowią najważniejszy element pozytywnej kultury.

Dlatego najlepiej połączyć wsparcie finansowe z gestem docenienia. Symboliczna karta podarunkowa, przekazana z intencją i w odpowiednim momencie, może zdziałać więcej niż gotówka. Z jednej strony wspiera codzienne wydatki, a z drugiej – buduje emocjonalny pomost między pracownikiem a firmą.

- Wręczona osobiście karta podarunkowa z podziękowaniem za zaangażowanie to więcej niż finansowy bonus – podkreśla Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska. – To moment uznania, który zostaje w pamięci, wzmacnia relację z firmą i sprawia, że ludzie chcą być częścią tej organizacji.

Karty podarunkowe najbardziej pożądanym benefitem

Według ogólnopolskiego badania pracowników, najbardziej pożądanym benefitem są prezenty okazjonalne, takie jak karty przedpłacone – wskazuje na nie ponad połowa badanych. Ich popularność wynika nie tylko z wartości finansowej, ale też elastyczności oraz możliwości dowolnego wykorzystania. Dodatkowo mają wymiar symboliczny – pokazują troskę i docenienie pracownika. Dla 51 proc. z nich to forma uznania, a dla 40 proc. – motywacja do dalszej pracy.

Wielkanocna karta podarunkowa, taka jak Pluxee Prezent na święta, łączy te wszystkie cechy. Wspiera domowy budżet, daje swobodę wyboru i jest namacalnym symbolem wdzięczności. To gest, który zostaje w pamięci dłużej niż cyfry na wyciągu z konta.

Gotówka, która trafia na konto pracownika, może zniknąć w natłoku świątecznych wydatków. Zgodnie z teorią księgowania mentalnego przelew zostanie potraktowany jako integralna część pensji i straci swą wartość w obliczu rachunków, rat i rosnących kosztów życia. Tymczasem karta podarunkowa stworzy w głowie pracownika osobną „szufladkę” na przyjemności, na które szkoda pieniędzy z głównego rachunku.

Wielkanocny benefit bez zbędnej biurokracji

Dla wielu firm liczą się proste i szybkie rozwiązania, które można łatwo wdrożyć w organizacji – bez dodatkowych zasobów, zbędnej biurokracji czy presji czasowej. Karta Pluxee Prezent to narzędzie doceniania, które pracownikom daje swobodę, a pracodawcom wygodę i korzyści. Pracownicy mogą korzystać z niej wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności Mastercard, zarówno stacjonarnie, jak i online, także przez Google Pay i Apple Pay. Co więcej, środki można również wypłacić z bankomatu, co daje pełną elastyczność.

– Dzięki promocji Pluxee 500=560 zł, doładowanie karty kwotą 500 zł daje pracownikowi realną siłę nabywczą nawet 560 zł, za co odpowiadają dedykowane rabaty u naszych partnerów. Karta może być finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i tym samym zwolniona z podatku PIT do kwoty 1000 zł. To rozwiązanie, które łączy elastyczność i pozytywne doświadczenie z korzyścią dla obu stron – zwraca uwagę Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska.

