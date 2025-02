Dofinansowanie na laptopa dla nauczycieli 2025 – do kiedy?

Program „Laptop dla nauczyciela” umożliwia nauczycielom uzyskanie bonu o wartości 2500 złna zakup laptopa. Nauczyciele, którzy zostali uprawnieni do skorzystania z programu od 27 stycznia 2025 roku, mają 30 dni na złożenie wniosku, czyli do 26 lutego 2025 roku. Wnioski należy składać za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego. Po otrzymaniu wniosków organ prowadzący ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie informatycznym. Bony można realizować do 31 grudnia 2025 roku w sklepach uczestniczących w programie

Reklama

Gdzie złożyć wniosek o bon na laptopa dla nauczycieli 2025 liceum?

Proces ubiegania się o bon na laptopa przebiega następująco:

Złożenie wniosku przez nauczyciela - nauczyciel składa wniosek o przyznanie bonu do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony.

- nauczyciel składa wniosek o przyznanie bonu do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony. Przekazanie danych przez dyrektora - dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu zestawienie nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu.

- dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu zestawienie nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu. Złożenie wniosku zbiorczego przez organ prowadzący - organ prowadzący szkołę składa zbiorczy wniosek w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobno.

- organ prowadzący szkołę składa zbiorczy wniosek w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobno. Nauczyciele otrzymają bon na wskazany przez siebie adres e-mail. Listę sklepów, w których można zrealizować bon, można znaleźć na stronie Laptop dla nauczyciela

Czy nauczyciel świetlicy otrzyma bon na laptopa?

Tak, nauczyciele świetlic szkolnych są uprawnieni do otrzymania bonu na zakup laptopa. Program obejmuje nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Oznacza to, że nauczyciele świetlicy, będący częścią kadry pedagogicznej szkoły, kwalifikują się do otrzymania wsparcia.