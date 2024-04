Marta Kępa podkreśliła, że dalej warto się przebranżowić i rozpocząć pracę w IT. „Rozwój sztucznej inteligencji powoduje to, że powstaje mnóstwo nowych stanowisk pracy. Branża cały czas się rozwija, jest dynamiczna” – zaznaczyła.

Wskazała, że zmiany dzieją się na porządku dziennym i powstają nowe specjalizacje oraz nisze technologiczne dające nowe możliwości. Podkreśliła, że jest to branża perspektywiczna.

„Najbardziej pożądani są i dalej będą specjaliści cybersecurity. Jest to bardzo obszerna dziedzina, która ma wiele do zaoferowania, a ponadto rozwija się bardzo szybko” - powiedziała.

Jako drugą specjalizację pożądaną, wskazała analityków danych. Zaznaczyła, że z danymi należy umieć pracować i wiedzieć co z nimi zrobić oraz jak je przetworzyć. „Dobrze przygotowane dane pomagają w prognozowaniu, podejmowaniu decyzji oraz w diagnostyce. Właśnie z tego względu analitycy danych są tak ważni” – podkreśliła Kępa.

Obie ekspertki wskazały, że rozwój sztucznej inteligencji sprzyja powstawaniu coraz nowszych stanowisk pracy oraz jest szansą na większe wdrożenie kobiet na rynku pracy IT.

Marta Kępa powiedziała, że udział kobiet w branży IT nie zmienił się na przestrzeni ostatniego roku i nadal wynosi 17 proc. wśród pracowników technicznych.

Kępa dodała, że w branży IT kobiet jest więcej na tzw. stanowiskach backoffice. „Najczęściej można je spotkać w HR, marketingu, sprzedaży – wymieniła. Powiedziała także, że nie tylko nie zmienia się udział kobiet na rynku pracy IT, ale też na uczelniach wyższych. „Udział kobiet wśród studentów na kierunkach nowych technologii też wynosi 16 proc. co odpowiada sytuacji na rynku pracy w branży IT” – wytłumaczyła Kępa.

Profil kobiety w IT

Najczęstszymi stanowiskami zajmowanymi przez kobiety są stanowiska kreatywne. Marcelina Chojnacka zaznaczyła, że kobiety można spotkać najczęściej na stanowiskach UX oraz UI Designerki. Na drugim i trzecim miejscu wśród stanowisk wybieranych przez kobiety w IT znalazły się takie stanowiska jak: Project Manager oraz Business Analyst.

Chojnacka wskazała, że kobiety sprawdzają się dobrze w rolach transwersalnych, wymagających wysokich umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów, gdzie liczy się uważność i skupienie na kliencie.

Ekspertki zaznaczyły, że kobiety wybierają najczęściej Umowę o Pracę (UoP), a mężczyźni decydują się częściej na umowę B2B.

Zarobki kobiet w IT

Z raportu płacowego branży IT 2024 SoDA wynika, że 65 proc. kobiet wybiera UoP, a tylko 32 proc. wybiera umowy B2B. 3 proc. kobiet jest zatrudnianych na pozostałych umowach. Wśród mężczyzn widoczny jest odwrotny trend, gdzie tylko 28 proc. z nich zatrudnia się na UoP, a aż 67 proc. wybiera umowy B2B.

Ponadto, w raporcie wykazano znaczącą lukę płacową pomiędzy zarobkami kobiet a mężczyzn. W przypadku umów B2B w 80 proc. kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Mężczyźni zarabiają średnio o 1076 zł więcej na tych samych stanowiskach. A w przypadku umowy o pracę – gdzie kobiety wybierają ją zacznie częściej – jest to 85 proc. Mężczyźni zarabiają średnio 1365 zł więcej niż kobiety na tych samych stanowiskach na umowie o pracę.

„Firmy powinny stawiać na mocną transparentność wynagrodzeń, by znane były widełki na danym stanowisku, na danym poziomie doświadczenia. To jest jedyna słuszna droga, która mogłaby wspomóc zniwelować lukę płacową” – podsumowała Marta Kępa.

Czym jest SoDA

Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA to związek polskich firm technologicznych, działający od 2018 r. Obecnie zrzesza blisko 200 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających w całym kraju i zatrudniających ponad 50 000 pracowników.