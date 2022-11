Oczekiwanie na wizytę u lekarza to przykry standard w Polsce

Jak pokazuje raport „Barometr WHC“ opublikowany przez Fundację Watch Health Care w Polsce średni czas oczekiwanie na wizytę wynosi 3,4 miesiąca (dane za 2021 rok). Zdecydowanie najdłużej pacjenci muszą oczekiwać na ortopedę, a także na neurochirurga - ponad pół roku. Podobnie jest w przypadku chirurga naczyniowego - tu czas oczekiwania wydłuża się do 10,5 miesiąca. Coraz trudniej również dostać się do kardiologa, otolaryngologa czy chirurga dziecięcego.

W pandemii, jak wynika z danych Rzecznika Praw Pacjenta, wzrosła również liczba rozmów Telefonicznej Informacji Pacjenta. W roku 2021 pacjentom odmawiano rejestracji wizyt i udzielania świadczeń w stanie nagłym. Bardzo dużym problemem był brak kontaktu z recepcjami w przychodniach medycznych, a teleporady nie zawsze dochodziły do skutku. Zażalenia dotyczyły także opieki pielęgnacyjnej oraz przekładania operacji w szpitalach. Jak czytamy w raporcie „System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądanie w kierunku zmian“:

„Według opublikowanych w 2018 roku badań opinii publicznej 66 procent dorosłych Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce”.

Choć zażegnaliśmy już pandemię, kolejki do lekarzy w polskiej służbie zdrowia pozostają długie i wygląda na to, że problem będzie się tylko pogłębiał. Powód? W Polsce brakuje lekarzy i personelu medycznego. Zdecydowanie największe braki odnotowuje się wśród specjalistów związanych z onkologią. Jak szacuje samorząd zawodowy lekarzy - łącznie, w różnych specjalizacjach, brakuje ok. 70 tysięcy osób, a rozłożenie pracowników w poszczególnych wydawnictwach jest bardzo nierówne.

Benefit dla pracownika: abonament medyczny

Spoglądając na powyższe statystyki, od razu widać, dlaczego tak pożądanym przez pracowników benefitem w firmach są abonamenty medyczne. Świetnym przykładem jest oferta JP Medica https://jpmedica.com.

Dla pracownika objętego abonamentem największym profitem będzie przede wszystkim brak kolejek i długiego oczekiwania na specjalistę. Terminy wizyt są przestrzegane, a pacjent może liczyć na kompleksową obsługę: diagnostykę, wizyty stacjonarne oraz teleporady, a także zabiegi ambulatoryjne.

W pakiecie dostępni są różni specjaliści, m.in. internista, pediatra, endokrynolog, ginekolog, okulista, kardiolog, czy ortopeda. W ramach abonamentu pracownicy mogą również zadbać o swoje zdrowie psychiczne i skorzystać z wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa.

Badania diagnostyczne dla pracowników

To kolejne, bardzo ważne świadczenia, na które pacjenci nie powinni czekać. Abonament medyczny zapewnia im wszystkie badania podstawowe i o wiele więcej: szczepienia, diagnostykę w różnych specjalizacjach, USG, RTG, a także podstawowe i rozszerzone zabiegi ambulatoryjne. Co więcej, abonament zawiera również profilaktykę stomatologiczną.

Pacjenci nie tylko nie stoją w kolejkach, ale też mają dostęp do konsultacji online, które umożliwiają wystawienie e-recepty, e-skierowania i e-zwolnienia.

Abonamenty - dlaczego to się opłaca?

Z puntu widzenia pracodawcy, tego typu abonament uwidacznia go na rynku pracy i stanowi jeden z najbardziej pożądanych benefitów, które budują lojalność osób zatrudnionych w firmie i dają motywację do osiągania lepszych wyników.