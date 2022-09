Menopauza - to kolejny powód, dla którego kobiety nie chcą pracować w biurze. "Prawie połowa pracownic w wieku od 40 do 55 lat rozważała poszukiwanie pracy zdalnej, by łatwiej sobie radzić z menopauzą" - wynika z nowego badania, które cytuje Bloomberg.

W badaniu zleconym przez firmę Carrot zajmującą się świadczeniami na rzecz płodności, 47 proc. respondentów stwierdziło, że rozważyłoby poszukiwanie pracy zdalnej lub hybrydowej ze względu na menopauzę. Prawie jedna trzecia ankietowanych kobiet powiedziała, że pomyślałaby o przejściu na część etatu, a 22 proc. stwierdziło, że rozważyłoby nawet przejście na wcześniejszą emeryturę - przekazał Bloomberg. Reklama Kobiety w wieku od 45 do 54 lat często doświadcza braku snu, wahań nastroju i uderzeń gorąca związanych z menopauzą. Badania: Krótsze cykle miesiączkowe są związane z szybszą menopauzą Zobacz również Wpływ menopauzy na pracę Miejsca pracy, które nie dostrzegają tego problemu, są narażone na utratę utalentowanych kobiet w starszym wieku - powiedziała dyrektor naczelna firmy Carrot, Tammy Sun w rozmowie z Bloombergiem. Reklama Wiele z najbardziej wykwalifikowanych i najbardziej wartościowych kobiet, które są liderami, znajduje się w tej grupie, a koszty zastąpienia tych liderów są znacznie wyższe niż średnia - powiedziała. Carrot przebadał 1000 amerykańskich pracownic w wieku od 40 do 55 lat, które są w trakcie perimenopauzy lub menopauzy, lub miały je w ciągu ostatnich pięciu lat. Olga Papiernik