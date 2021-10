Przynajmniej od marca piszemy w tej sprawie do Urzędu ds. cudzoziemców, do MSWiA, do Ministerstwa Rodziny, które przejęło na powrót resort pracy. Jak dotąd bez większego odzewu – wylicza Monika Fedorczuk, ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Wtóruje jej BCC przekonując, że zmiany, o których dziś mowa, powinny zostać wprowadzone w 2018 r. – Już wtedy odczuliśmy skutki rosnącej liczby wniosków o legalizację pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce, a postępowania były przewlekłe w większości urzędów wojewódzkich – mówi Michał Wysłocki, dyrektor działu prawa Imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert Business Centre Club ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. W apelach nie ustaje też KIG.