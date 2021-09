W komunikacie nie napisano, ilu dokładnie pracowników zostało zwolnionych.

Firma zaznaczyła, że pandemia bardzo wpłynęła na jej działalność, a środki prewencyjne wprowadzane przez poszczególne kraje utrudniły wykonywanie zadań osobom niezaszczepionym. Od początku września w samolotach linii pracują wyłącznie osoby w pełni zaszczepione – dodano.

Pracę straciła między innymi stewardessa o nazwisku Chan, która pracowała w Cathay Pacific od prawie siedmiu lat. Chan powiedziała RTHK, że bała się przyjąć szczepionkę. Oceniła zwolnienia jako nieuzasadnione.

Krytykę wyraził również związek zawodowy pracowników linii lotniczych w Hongkongu. Ocenił on, że niezaszczepionych członków załóg należało przenieść na inne stanowiska.

Wydział ds. pracy w hongkońskiej administracji również zalecał firmom, aby rozważyły możliwość rozwiązania problemu niezaszczepionych pracowników poprzez zmiany w organizacji pracy. Wskazywał też na konieczność ochrony pracowników, którzy nie mogą przyjąć szczepionki.

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam oceniła natomiast w środę, że liczba wykonywanych szczepień spadła do niepokojąco niskiego poziomu 10 tys. dziennie. Wezwała mieszkańców, by przyjmowali szczepionki, aby miasto mogło wznowić podróże do Chin kontynentalnych bez kwarantanny.

Według danych oficjalnych w Hongkongu podano prawie 8 mln dawek szczepionek firm Pfizer-BioNTech oraz Sinovac. Po dwóch dawkach szczepionki jest obecnie niecałe 3,7 mln mieszkańców.