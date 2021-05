Taktyki, które wykorzystał Amazon, by zniechęcić załogę do założenia związku zawodowego "mogą być podstawą do unieważnienia głosowania w tej sprawie" – oświadczyła pod koniec kwietnia National Labor Relations Board (NLRB), amerykańska agencja federalna, która czuwa nad przestrzeganiem prawa do zrzeszania się w sektorze prywatnym i przeciwdziała nieuczciwym praktykom zatrudniania.