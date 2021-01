"Co trzeci z badanych krajów nie zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej od stycznia 2021 roku. Wśród nich są m.in. Węgry, Słowenia, Estonia czy USA, gdzie stawka federalna nie zmieniała się od 2009 roku" - czytamy w raporcie Picodi." Największy wzrost płacy minimalnej odnotowaliśmy na Ukrainie (o 27 proc. rok do roku). W przeliczeniu na euro jednak wysokość gwarantowanej płacy w tym kraju pozostaje jedną z najniższych (143 €)" - czytamy w dokumencie.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Z kolei, jak wynika z raportu, "Polska należy do grona państw, w których pandemia nie zamroziła wzrostu płac. Od 1 stycznia 2021 roku kwota netto minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 9,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (2062 zł do 1878 zł). Jest to 10. wynik spośród 56 uwzględnionych państw. W Niemczech pensja minimalna wzrosła o 1,5 proc. rok do roku (34. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 7,7 proc. (13. miejsce), a w Czechach o 11,6 proc. (8. miejsce).Drugi rok z rzędu Kazachstan zajmuje ostatnią pozycję w rankingu. Nominalna płaca w tym kraju nie zmieniła się, ale podniesienie składki zdrowotnej sprawiło, że „na rękę” pracownicy otrzymają w tym roku mniej. "Na potrzeby badania Picodi stworzył koszyk podstawowych produktów i porównał go z pensją minimalną. Koszyk składa się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka, ryż, ser, mięso, owoce oraz warzywa. Lista ta jest bardzo uboga, ale znajdujący się na niej produkty w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby w składniki odżywcze. Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych na początku 2021 roku wynosi 307 zł 86 gr, o 5,5 proc. drożej niż rok temu.

Z analizy Picodi wynika, że "podstawowa żywność stanowi 14,9 proc. wynagrodzenia minimalnego netto. W zeszłym roku wartość koszyka względem ówczesnej pensji minimalnej wynosiła 15,5 proc.. Oznacza to, że wzrost płacy minimalnej w Polsce wyprzedził wzrost cen"

Siła nabywcza płacy minimalnej na świecie

Jak opisują analitycy, "najbardziej korzystne wynagrodzenia zapewniają Wielka Brytania, Irlandia i Australia: w tych krajach relacja koszyka podstawowych produktów do lokalnej płacy minimalnej waha się od 7 proc. do 7,6 proc.". "W tym zestawieniu Polska z wynikiem 14,9 proc. uplasowała się na 15. pozycji spośród 56 krajów. Niżej od Polski w tym rankingu znalazły się Czechy (20. miejsce), Słowacja (19. miejsce) i Węgry (27. miejsce)" - wynika z raportu. Są jednak takie kraje, jak Nigeria czy Uzbekistan, w którym "płaca minimalna nie pozwala na zakup analizowanego ubogiego koszyka produktów".

