Własna działalność to szansa na uniezależnienie się od dotychczasowego pracodawcy, albo możliwość „dorobienia” do podstawowej pensji. To sprawia, że wciąż nie brakuje chętnych na to by stać się przedsiębiorcami. Obecnie co miesiąc otwiera się ok. 25 tys. firm. Już co czwarta działalność zakładana jest online, z pomocą banku.

Reklama

Dzięki takiemu rozwiązaniu otwarcie firmy nie tylko następuje wyjątkowo szybko, ale jest też w pełni zgodne z obowiązującym reżimem sanitarnym. Pozwala uniknąć kolejek w urzędach czy gromadzenia stosów dokumentów. Cały proces odbywa się w formie cyfrowej. Klienci banku mogą złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z wnioskiem o konto firmowe w bankowości elektronicznej Pekao24. Intuicyjna procedura zajmuje kilkanaście minut, a wszystkie dokumenty podpisywane są profilem zaufanym. Nawet nie trzeba go posiadać wcześniej – jeśli użytkownik nie korzystał wcześniej z tego rozwiązania, to pomoże mu z niego skorzystać automatyczny formularz rejestracji działalności. Dzięki niemu nie ma też ryzyka, że proces przebiegnie niepomyślnie, a użytkownik zapomni podać niezbędne informacje. Cała usługa dostępna jest za darmo. – Jesteśmy jednym z nielicznych banków, które udostępniły swoim klientom zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej. Zakładanie firmy za pośrednictwem banku jest bardzo proste, szybkie oraz - co najważniejsze - bezpłatne. Wniosek jest krótki, intuicyjny, zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśniania. Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku. Możliwość podpisania go profilem zaufanym to dodatkowe udogodnienie – mówi Marcin Kołakowski, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao SA. Przy wdrożeniu nowej usługi Bank współpracował z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz specjalistami z dawnego resortu cyfryzacji, co zapewnia jej kompleksowość. Jak to działa? Wraz z zakładaniem firmy automatycznie tworzy się rachunek bankowy, aktywowany w momencie otrzymania z CEIDG potwierdzenia pomyślnej rejestracji i tym samym inauguracji działalności. To również dzieje się automatycznie - potwierdzenie rejestracji firmy klient otrzymuje e-mailem i SMS-em najczęściej do dwóch godzin od złożenia wniosku. Nie musi się martwić o pozostałe formalności. Procedury nadania NIP i REGON wymagające niegdyś wizyt w urzędach teraz od ręki załatwi sam system. To on je nada, a także zgłosi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank z kolei zadba o narzędzia przydatne do rozwoju nowej firmy – Konto Przekorzystne Biznes, karta debetowa, a w razie potrzeby również rachunki pomocnicze. Dla większej wygody klient przy jednym logowaniu można obsługiwać zarówno konto firmowe, jak i prywatne.

Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne będące klientami Banku Pekao z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao 24. Ci, którzy jeszcze nie mają takiej możliwości nie powinni się martwić – można to szybko załatwić w dowolnym oddziale banku. Tam można też uzyskać wszelkie niezbędne informacje i wskazówki. Wszystkie placówki pracują zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, dbając o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników.

Teraz założenie firmy poprzez Pekao ma dodatkowy atut – każdy kto zrobi to do końca marca może liczyć na korzyści sięgające nawet 1100 zł. To premie obejmujące rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem profilu zaufanego w Pekao24, zdalne otwarcie konta, zawarcie umowy na terminal płatniczy czy transakcje wymiany walut. Bank Pekao chce wspierać też przedsiębiorców, którzy mu zaufali w inny sposób – przez 12 miesięcy będzie można bezpłatnie korzystać z Konta Przekorzystnego Biznes i wydanej do niego karty debetowej Mastercard. Oprócz wsparcia w załatwianiu formalnościach, równie ważna jest pomoc nowym przedsiębiorcom, gdy już zdecydują się na działanie „na swoim”. Dlatego bank uruchomił serwis Wszystko w jednym miejscu zawierający szereg porad i wskazówek dla firm w zależności od etapu ich rozwoju. Można tam znaleźć np. informacje dla początkujących na temat tego jak uzyskać dodatkowe środki czy zainstalować terminal płatniczy. Bardziej zaawansowani będą natomiast zainteresowani tym jak przeprowadzać szybkie i bezpieczne transakcje walutowe z zagranicznymi kontrahentami.

Pekao oferuje też doraźną pomoc w prowadzeniu biznesu. Firmy mogą liczyć na wsparcie prawne - udzielane na preferencyjnych warunkach również przez mail i telefon. Ciekawą propozycją jest także pomoc informatyczna przy codziennym użytkowaniu urządzeń i oprogramowania komputerowego, a także tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Bank gwarantuje, że czas reakcji informatyków to mniej niż cztery godziny.

GRK