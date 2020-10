– Wypowiedzenia będą wręczane już od tego tygodnia, cały proces zakończy się prawdopodobnie do końca lutego – mówi nam osoba znająca szczegóły tego planu. Przygotowania do redukcji zatrudnienia trwają już od kilku tygodni. Rząd w końcu sierpnia zobowiązał szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka do uzgodnienia z zainteresowanymi ministrami skali zwolnień. KPRM wysłała do nich prośbę o przygotowanie planów restrukturyzacji. Część ministerstw uznała, że nie może nikogo zwolnić, ale po decyzji rządu będą do tego zmuszone.

– U nas zwolnienia to na razie kwestia korytarzowych plotek, konkretów nie zna nikt – mówi pracownik jednego z resortów. Jeśli planowana redukcja etatów zostanie wprowadzona w życie, oznaczać będzie zwolnienie ok. 9 proc. spośród blisko 13 tys. urzędników zatrudnionych w kancelarii premiera i ministerstwach. O takiej zakładanej skali zwolnień DGP informował już 22 września („W urzędach bez podwyżek i nagród”). Dzięki zmniejszeniu liczby etatów budżet zaoszczędzi ok. 60 mln zł rocznie.

