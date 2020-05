Reklama

Zalety prowadzenia firmy z domu

Według danych statystycznych ponad 90. proc. wszystkich firm w Polsce stanowią mikroprzedsiębiorstwa [1], czyli działalności gospodarcze, w których zatrudnionych jest mniej niż 10. pracowników. Co więcej, spora część tych mikroprzedsiębiorstw to tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze, których siedzibą są często domy i mieszkania ich właścicieli. Wśród nich znajdują się m.in. przedstawiciele takich zawodów, jak: copywriter, grafik komputerowy, programista czy projektant stron internetowych. Rosnący udział w rynku mikrofirm związany jest również ze stale rosnącym trendem na freelancing. Co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na prowadzenie własnej firmy w domu?

Z całą pewnością takie rozwiązanie ma sporo zalet, jednakże wszystko zależy od typu osobowości (warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadamy na tyle samodyscypliny, by pracować z domu) oraz od typu działalności gospodarczej. Wśród niewątpliwych plusów prowadzenia firmy z domu można wymienić:

• oszczędność na wynajmie biura i kosztach jego prowadzenia,

• elastyczne godziny pracy,

• możliwość pogodzenia pracy z innymi obowiązkami np. gotowaniem obiadu czy opieką nad dziećmi,

• możliwość włączenia niektórych wydatków eksploatacyjnych do kosztów prowadzenia firmy.

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w domu

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na prowadzenie firmy w domu, jest zobowiązany do wypełnienia specjalnego formularza CEIDG-1. Normy dotyczące ewentualnego przystosowania mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania uzależnione są od jej typu – jest rzeczą oczywistą, że znacznie łatwiej jest w tym zakresie np. grafikowi, który do pracy potrzebuje dobrego komputera, biurka i krzesła niż np. dentyście czy weterynarzowi. Wiąże się to również z innymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w domu.

Podstawowym kosztem, który spędza sen z powiek niemal każdemu przedsiębiorcy – bez względu na typ i miejsce działalności gospodarczej – są składki ZUS. Przy czym warto pamiętać, że przez 6. pierwszych miesięcy prowadzonej firmy jesteśmy zwolnieni z tej opłaty, a przez kolejne 2. lata przysługuje nam tzw. ulga na start.

Inne koszty związane z prowadzeniem firmy w domu uzależnione są od przedmiotu jej działalności. Jednakże warto pamiętać, że jeśli siedzibą firmy jest nasze miejsce zamieszkania, to możemy zaliczyć szereg wydatków eksploatacyjnych do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa tu m.in. o: czynszu administracyjnym, opłatach za gaz, prąd i wodę, opłatach za internet, odsetkach od kredytu hipotecznego czy nawet wydatkach na środki czystości.

Przykładowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej w domu

Internet przy prowadzeniu firmy z domu

Jednym z podstawowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w domu jest internet. Prowadzenie firmy w domu nieodzownie wiąże się z korzystaniem z internetu, dlatego też szybkie i stabilne łącze jest podstawą funkcjonowania wielu działalności. Z tego powodu warto świadomie podejść do wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych. Wśród kluczowych czynników, które warto wziąć pod uwagę, zanim wybierzemy dostawcę internetu, można wymienić:

• dedykowaną obsługę klienta, która jest podstawą szybkiego załatwiania spraw

• elastyczny okres zobowiązania, który jest bardzo wygodną opcją dla przedsiębiorców, którzy nie chcą wiązać się długoterminową umową,

• prędkość i stabilność działania, która jest niezwykle ważna w przypadku gdy cały nasz biznes prowadzimy online ,

• bezpieczeństwo łącza.

Wszystkie z wyżej wymienionych kryteriów spełnia internet UPC Biznes, który dostępny jest w trzech wariantach, różniących się od siebie prędkością przesyłu danych. W ofercie UPC dla firm znajdziemy internet światłowodowy do 400 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1000 Mb/s. Wśród jego zalet należy wymienić również gwarancję SLA, która zobowiązuje usługodawcę do szybkiej reakcji usuwania awarii i wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania umowy. Dodatkowo operator daje nam 60 dni na przetestowanie usług, żebyśmy mogli upewnić się czy będziemy zadowoleni z wybranych przez nas rozwiązań.

W ramach oferty UPC Biznes można w łatwy i szybki sposób rozszerzyć swój pakiet internetu o telewizję ( nawet o 165 kanałów), a tym samym zapewnić całej rodzinie dodatkową porcję rozrywki. Dodatkowo osoby, które wybrały usługi UPC dla firm mogą skorzystać, na preferencyjnych warunkach, również z usług komórkowych. Decydując się na cały pakiet - internetu, telewizji i telefonu - możemy w łatwy i szybki sposób obniżyć swoje rachunki, a tym samym zminimalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej w domu. .

Reasumując, koszty prowadzenia firmy w domu, uzależnione są przede wszystkim od przedmiotu działalności gospodarczej. Warto jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku, wiele opłat eksploatacyjnych można wliczyć w koszty prowadzenia firmy. Mowa tu m.in. o opłatach za internet, do którego wyboru należy podejść w pełni świadomie.

[1.] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/ROSS-2019-www_190711.pdf