Minister uczestniczyła w poniedziałek w zabrzańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w uroczystej inauguracji Tygodnia Przedsiębiorcy, podczas którego promowane są legalne formy zatrudnienia. Tydzień Przedsiębiorcy rozpoczął się także w innych oddziałach ZUS w Polsce. Borys-Szopa, wieloletnia działaczka Solidarności i była główna inspektor pracy zaznaczyła, że temat zatrudnienia jest jej szczególnie bliski. Jak mówiła, od lat obserwuje, jak zmienia się rynek pracy i w jaki sposób przedsiębiorcy muszą mierzyć się w nowymi wyzwaniami, aby się rozwijać.

Niewątpliwie przeszkodą w rozwoju firm jest nieuczciwa konkurencja. Podmioty zatrudniające pracowników na czarno przede wszystkim łamią prawo, wykorzystują pracowników, ale jednocześnie działają na niekorzyść przedsiębiorców, działających w uczciwy, etyczny sposób. Na to nigdy nie będzie zgody naszego rządu - oświadczyła. Naszą powinnością jest wyeliminowanie takich nieuczciwych podmiotów w z rynku pracy, po to, by przedsiębiorczość w Polsce dalej rozwijała się z poszanowaniem prawa” – podkreśliła.

Jak przekonywała, rząd odnosi się do przedsiębiorców z dużą odpowiedzialnością i szacunkiem. Przypomniała o inicjatywach, których celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich jest powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw - instytucji, która ma poprawić relacje pomiędzy przedsiębiorcami a urzędami. Minister przypomniała też m.in. o przyjęciu Konstytucji dla biznesu, pakiecie „Przyjazne państwo”, pakiecie dla małych i średnich przedsiębiorstw, który objął prawie 50 uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym i tzw. małym ZUS-ie, który wprowadził obniżone stawki dla najmniejszych firm.

Oprócz tego podnosimy systematycznie płacę minimalną, wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową i przyjęliśmy przepisy, które zlikwidowały tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli regulację, która w bardziej skuteczny sposób przeciwdziała zatrudnieniu pracowników na czarno – powiedziała minister. Jak dodała, w ten sposób rząd wpływa na poprawę sytuacji pracowników, ale jednocześnie działa w interesie przedsiębiorców.

Borys-Szopa przypomniała też, że w sobotę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów.

Promujemy tych prowadzących uczciwą politykę zatrudnieniową, zatrudniających pracowników zgodnie z literą prawa oraz z poszanowaniem ich godności i talentu, odpowiednio wynagradzając ich za pracę. Takie przedsiębiorstwa realnie dokładają cegiełkę do wzrostu gospodarczego Polski, do naszego lepszego życia - zaznaczyła Borys-Szopa.

Podczas poniedziałkowej uroczystości kierownictwo zabrzańskiego oddziału ZUS podpisało umowy o współpracy z organizacjami gospodarczymi. Wręczono też wyróżnienia podmiotom, które najbardziej rzetelnie wywiązują się z obowiązków ubezpieczeniowych.

Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach. Płatnicy, którzy prawidłowo wypełniali obowiązki płatnika składek, m.in. w zakresie przekazywania dokumentów rozliczeniowych, rozliczania i opłacania składek oraz zasiłków, zostali wyróżnieni w kategorii „Rzetelny Płatnik”. Wyróżnienie „Dobry Przykład” otrzymali ci, którzy aktywnie współpracowali z ZUS przy wdrażanych projektach, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców, m.in. przy programie Płatnik, ePłatnik, e-Akta, czy e-ZLA. Nagroda „Nadzieja ubezpieczeń” przypadła zaś tym, którzy najbardziej angażują się w programy edukacyjne.

Jak mówiła minister, wyróżnione podmioty są najlepszymi ambasadorami polskiej przedsiębiorczości. Borys-Szopa wręczyła nagrody wraz z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz dyrektorką zabrzańskiego oddziału ZUS Ewą Brożek.

Brożek przypomniała, że Tydzień Przedsiębiorcy odbywa się po raz piąty. W jej opinii, w ostatnich latach zmienia się relacja pomiędzy ZUS a firmami. Zakład nie jest stroną, przeciwnikiem, ale staje się partnerem – przekonywała. Mówiąc o nagrodzonych dyrektorka zaznaczyła, że można prowadzić biznes, być rzetelnym płatnikiem mi odpowiedzialnym pracodawcą, który nie idzie na skróty.