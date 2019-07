Jak czytamy, karty sportowe oferuje pracownikom już ponad 60 proc. firm w Polsce. Niektóre, jak np. Grupa Pracuj, zapewniają też specjalne dodatki na uprawianie dowolnej dyscypliny.

"Przybywa również biur ze strefami relaksu i pomieszczeniami do ćwiczeń fizycznych między telefonem do klienta a spotkaniem zespołu sprzedażowego. Ruch zaś pozytywnie wpływa na motywację i satysfakcję zatrudnionych, co z kolei skutkuje podwojeniem ich produktywności i zaangażowania oraz zwiększeniem koncentracji - wynika z brytyjskich badań, na które powołuje się Well.hr." - czytamy dalej.

Jak pisze dziennik, sport stanowi element "employment brandingu", czyli wizerunku przyjaznego pracodawcy. Zdają sobie z tego sprawę m.in. w branży IT, która cierpi na niedobór fachowców - np. spółka Sii siedzibę swojego gdańskiego oddziału wyposażyła w ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnie i sprzęt do ćwiczeń. Takie inwestycje mają również sprzyjać integracji pracowników.