Co to są zdolności miękkie?

To, co pozwala nam odnaleźć się w pracy o różnym charakterze, ułatwia kontakt z innymi ludźmi i pomaga w rozwoju osobistym to tzw. zdolności miękkie. Pomimo tego, jaką mają one wartość, większość ludzi poszukujących zatrudnienia lub pragnących zmienić miejsce pracy nie przykłada do nich uwagi, a tym samym pomija je w swoim CV. Jest to błędne myślenie, bowiem pracodawcy m.in. z ogłoszeń na Pracuj.pl, coraz bardziej doceniają umiejętności miękkie u potencjalnych pracowników oraz są skłonni zatrudniać takie osoby w swoich firmach.

Jakie umiejętności miękkie umieścić w CV?

Podczas przygotowywania jak najlepszych dokumentów aplikacyjnych, które zwiększą Twoje szanse na dostanie się do etapu rekrutacji, a tym samym na rozmowę z potencjalnym pracodawcą, nie zapomnij o wpisaniu, zgodnie z prawdą, posiadanych zdolności miękkich do CV:

• szybkie przyswajanie wiedzy, chęć do nauki – nawet, gdy dopiero wkraczasz na rynek pracy i poszukujesz swojego pierwszego zatrudnienia, to chęć do nauki dobrze o Tobie świadczy. Pracodawca będzie mieć pewność, że bez problemu przyswoisz nową wiedzę, a jeśli szybko nauczysz się systemu pracy i informacji niezbędnych do efektywnego wykonywania zleconych zadań, to będzie chciał zatrzymać Cię w swojej firmie na dłużej;

• adaptacja do zmieniających się warunków i sytuacji, elastyczność – jeśli stanowisko pracy wiąże się z ciągłymi zmianami, podróżami czy delegacjami, a może pracownik będzie musiał nie tylko rozmawiać z klientami, ale i doradzać im najlepsze rozwiązania w zależności od sytuacji, to pracodawca będzie rozglądać się za osobą zdolną przystosować się do takich warunków pracy;

• komunikatywność i dobry kontakt z ludźmi – umiesz dogadać się z każdym człowiekiem, niezależnie od wieku i różniących was poglądów? Potrafisz nawiązać nić porozumienia nawet z najbardziej awanturującym się klientem? Takie umiejętności mogą przydać Ci się m.in. na stanowisku doradcy klienta, specjalisty do spraw obsługi i kontaktu z klientem czy do poszukiwania nowych partnerów biznesowych firmy;

• dobra organizacja czasu – gdy masz mało czasu do wykorzystania i wiele zadań do wykonania, ale potrafisz wszystko zrobić w taki sposób, że wyrabiasz się ze wszystkim na czas? Zdolność efektywnego zarządzania czasem warto wpisać do swojego CV, zwłaszcza gdy starasz się o pracę na stanowisku biurowym, przy tworzeniu i sprawdzaniu różnego rodzaju dokumentacji;

• umiejętność zarządzania ludźmi – posiadasz zdolności przywódcze i umiesz rozdysponować zadania w taki sposób, by każdy otrzymał zlecenie na miarę swoich możliwości i był zadowolony z pracy? Taka umiejętność przyda Ci się np. na kierowniczym stanowisku – będziesz wiedział/-a w jaki sposób rozdzielić zadania między pracownikami, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.