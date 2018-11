1. Wymiana informacji

Formułowanie przekazów i przyjmowanie informacji zwrotnych to podstawa komunikacji w zespole. Aby być jego ważnym członkiem, należy przede wszystkim słuchać. A jeżeli nie do końca zrozumiało się otrzymane informacje lub nie jest ich pewnym, najlepiej od razu poprosić o wyjaśnienie. Ludzie często popełniają poważne błędy zawodowe, ponieważ obawiają się pytać czy prosić o pomoc. A znane powiedzenie mówi, że kto pyta, nie błądzi. Także w pracy. Chcąc być natomiast lepiej rozumianym, warto pracować nad własnymi kompetencjami mówcy. Można to robić na szkoleniach, ale też z pomocą wielu poradników.

2. Zaufanie

To fundament każdego zespołu, który odniósł sukces. Efektywnie współpracować ze sobą mogą tylko ludzie, którzy sobie ufają. Sporą rolę do odegrania mają tu przełożeni, ich zadaniem jest stworzenie atmosfery sprzyjającej budowaniu więzi i współpracy. A gdy czas płynie, a mimo to członkowie zespołu wciąż nie potrafią się przed sobą otworzyć, być może warto zorganizować wyjazd integracyjny. Po spędzeniu wspólnego weekendu, praca często przebiega o wiele sprawniej.

3. Wspólny cel

Zespół powinien mieć wspólny cel. Jeżeli jego członkowie skupiają się tylko na realizowaniu własnych interesów, wówczas jako grupa nie mają szans na sukces. Co niestety przekłada się na niekorzyść firmy, która ich zatrudnia. Wśród odpowiadających na oferty pracy nie brakuje ludzi nastawionych na działanie w pojedynkę. Na niektórych stanowiskach takie podejście się sprawdza, ale generalnie współczesne firmy ukierunkowane są na pracę zespołową. Zadaniem rekrutujących pozostaje zatem znalezienie takich pracowników, którzy będą w stanie pracować z innymi i realizować swoje obowiązki w ramach dążenia do wspólnego sukcesu.

4. Odpowiedzialność

Punkt ten w zasadzie wiąże się ze wszystkimi innymi aspektami pracy w zespole. Jeżeli dana osoba decyduje się zostać jego członkiem, to bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za innych. Dlatego też podjęcie pracy to w takim przypadku zobowiązanie, że pracownik da z siebie wszystko. Będzie nie tylko współpracował z kolegami, ale również dbał o poszerzanie własnych kompetencji.

Bycie członkiem zespołu może dawać ogromną satysfakcję. Oczywiście dołączenie do grupy osób, które dobrze się znają, może onieśmielać i przerażać. Jednak widząc dotyczące takiej pracy oferty na pracuj.pl, najlepiej podejść do nich jak do wyzwania. Współpracując z innymi, zyskuje się bowiem szansę lepszego poznania siebie i nauki mnóstwa nowych rzeczy. Wystarczy włączyć się do pracy z dobrymi chęciami oraz otwartą postawą.



Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.