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Nowe dane o wynagrodzeniach. Tyle wyniosła średnia pensja

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:35
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Nowe dane o wynagrodzeniach. Tyle wyniosła średnia pensja
Nowe dane o wynagrodzeniach. Tyle wyniosła średnia pensja/Shutterstock
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło w 2025 roku osiągnęło poziom 8 903,56 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie utrzymało się na stabilnym poziomie 11,04 mln etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2025 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej nominalnie wzrosło o 9,1% r/r w 2025 r. i wyniosło 8 903,56 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,04 mln etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku.

"Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł. W porównaniu z 2024 r. wzrosło nominalnie o 9,1%" - czytamy w komunikacie. 

Zatrudnienie

"Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku" - czytamy dalej. 

W 2025 r. najwięcej etatów (22,5%) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3%), Edukacja (o 2,1%) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2%). Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3%) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6%), podał też GUS.

W tych branżach można było zarobić najwięcej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7% mniej i o 65% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

"We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2024 r. Wzrost ten wyniósł od 3,1% w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 14% w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna" - napisał Urząd. 

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Źródło ISBnews
Tematy: wynagrodzeniaprzeciętne wynagrodzenieprzeciętna pensja
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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