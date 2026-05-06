Podwyżki dla rezydentów od lipca 2026? Resort zdrowia ujawnia plany

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:41
Resort zdrowia planuje podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury – wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do konsultacji społecznych. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.

Wynagrodzenie zasadnicze rezydentów powyżej średniej krajowej

Zgodnie z projektem, wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach uznanych za priorytetowe wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie. W przypadku pozostałych specjalizacji będzie to odpowiednio 10 595,24 zł oraz 10 913,10 zł.

Jak wskazano w uzasadnieniu, konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów dotyczących minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które wiążą pensje m.in. lekarzy bez specjalizacji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W 2026 r. podstawa ta wynosi dokładnie 10 595,24 zł. Jak wyjaśniono w projekcie, ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy.

Dodatkowe koszty dla sektora finansów publicznych

Projekt rozporządzenia nie generuje dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych. Środki na podwyżki wynagrodzeń rezydentów, wynikające z obowiązujących przepisów, zostały już zabezpieczone w budżecie państwa na 2026 r.,

Nowe stawki wynagrodzeń rezydentów mają być wyliczane na podstawie najniższej pensji przysługującej lekarzowi odbywającemu specjalizację w „zwykłej” dziedzinie w pierwszych dwóch latach szkolenia. Kwota ta stanowi punkt wyjścia dla dalszych wyliczeń. Pozostałe wynagrodzenia będą ustalane z jej wykorzystaniem, przy zastosowaniu odpowiednich mnożników. Ich wysokość zależy od roku odbywania specjalizacji oraz tego, czy dana dziedzina została uznana za priorytetową.

„Ponadto skutki podwyższenia wynagrodzeń rezydentów zostały przedstawione w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw” – wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wyższe stawki dla specjalizacji priorytetowych

Wyższe stawki przewidziano dla specjalizacji priorytetowych, co ma zachęcać lekarzy do wyboru kierunków szczególnie istotnych dla systemu ochrony zdrowia (m.in. anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna – PAP).

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy z czerwca 2025 r.

Źródło PAP
Tematy: wynagrodzeniasłużba zdrowialekarze-rezydencipłace w budżetówce
