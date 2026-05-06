18 proc. różnicy. Mediana i średnia pensja w Polsce mocno się rozjeżdżają

oprac. Zygmunt Wilk
dzisiaj, 10:18
Mediana wynagrodzeń mówi więcej o codzienności niż efektowna średnia. Najnowsze dane Główny Urząd Statystyczny pokazują, że w listopadzie 2025 r. połowa pracujących otrzymywała mniej niż 7 432 zł brutto – aż o 18 proc. mniej niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie. To oznacza, że większość Polaków zarabia mniej, niż sugeruje średnia.

Mediana wynagrodzeń w listopadzie 2025 r.

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w listopadzie 2025 r. wyniosła 7.432,0 zł i była niższa o 18,0 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do października 2025 r. o 0,2 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,6 proc.

Przeciętne wynagrodzenie rośnie szybciej

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 0,9 proc. w stosunku do października 2025 r., a w stosunku do listopada 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,3 proc.

W listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób wyniosło 6.076,49 zł.

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

W listopadzie 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.666,00 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14.477,10 zł.

Źródło PAP
