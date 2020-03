Reklama

Wykształcenie to podstawa



Oczywiście podstawą znalezienia dobrej oferty pracy jest na pewno wykształcenie. Stanowi ono bardzo ważny element. ale wcale nie oznacza to, że trzeba ukończyć uczelnie wyższą. Wszak aktualnie fachowcy z różnych branż mogą zarabiać solidne pieniądze. Po prostu najważniejsze jest mieć ukończoną szkołę, czy to zawodową czy branżową, czy studia. Ale taką, która daje realne umiejętności, wiedzę i zawód. Oczywiście nic złego w wybraniu liceum ogólnokształcącego, ale jego ukończenie niestety nie daje żadnego zawodu i tak naprawdę konieczna jest dalsza edukacja czyli np. studia. Zwróćcie także uwagę, jaką uczelnie wybieracie, gdyż te państwowe cieszą się większym prestiżem niż prywatne i tak też są oceniane przez pracodawców.



Realna wiedza, praktyki, samorozwój



Oczywiście, gdy już ukończyliśmy szkołę możemy rozpocząć aplikowanie na stanowiska, jednak może się okazać, że brak doświadczenia robi swoje i relatywnie trudno znaleźć dobrą pracę. Dlatego warto stawiać na dalszy rozwój. Bardzo przydatne są dodatkowe kursy, ale i praktyki. Możecie także skorzystać ze staży, które często oferowane są studentom. Warto jeszcze pamiętać, aby aktywnie spędzać wakacje, ale zamiast wylegiwania się na plaży, najlepiej choć miesiąc poświęcić na kursy czy szkolenia. Warto nawet zatrudnić się na pół etatu, ważne jest to, że nie próżnuje się lecz ciągle stawia na rozwój.



Dlaczego warto pójść na darmowy staż?



Owszem nikt nie lubi pracować za darmo, ale darmowe staże należy raczej traktować jako inwestycje w dalszy rozwój kariery. Bo raz: najlepsi stażyści często zostają zatrudnienie, a dwa: pracując na stażu w renomowanej firmie zdobywa się bardzo duże doświadczenie. Taka pozycja na waszym CV dobrze wygląda.



Na samym końcu pamiętajcie jeszcze, że jeżeli już zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, to niezbędna jest właściwa prezencja, czy strój, który doskonale wpisuje się w wymagany i formalny dress code. Także na tej podstawie jesteście oceniani, a jak wiadomo pierwsze wrażenie ma często bardzo duże znaczenie.