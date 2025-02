Czy można palić gałęzie na własnej działce? Przepisy 2025

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, spalanie odpadów poza specjalistycznymi spalarniami jest zabronione. W myśl art. 191 ww. ustawy „ten, kto wbrew zakazowi określonemu termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Oznacza to, że palenie gałęzi, liści czy trawy na własnej posesji jest nielegalne. Zakaz ten dotyczy zarówno działek rekreacyjnych, przydomowych ogrodów, jak i terenów rodzinnych ogródków działkowych (ROD). W przypadku ROD, regulamin wprost zabrania spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych na ich terenie.

Jaka kara za palenie gałęzi?

Naruszenie przepisów dotyczących spalania odpadów roślinnych może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Osoby przyłapane na spalaniu gałęzi na własnej działce mogą zostać ukarane mandatem w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 5 000 zł.

Co zrobić, jeśli sąsiad pali gałęzie i zadymia otoczenie?

Jeśli zauważysz, że sąsiad spala gałęzie, co powoduje uciążliwe zadymienie, masz prawo działać:

Najpierw warto porozmawiać z sąsiadem i zwrócić uwagę na problem, przypominając o obowiązujących przepisach.

z sąsiadem i zwrócić uwagę na problem, przypominając o obowiązujących przepisach. Jeśli rozmowa nie przyniesie efektu, możesz zgłosić sprawę do straży miejskiej, gminnej lub na policję . Spalanie odpadów roślinnych jest wykroczeniem, za które grożą kary.

. Spalanie odpadów roślinnych jest wykroczeniem, za które grożą kary. W skrajnych przypadkach, gdy działania sąsiada naruszają dobra osobiste, możesz dochodzić swoich praw na drodze cywilnej, powołując się na tzw. immisje, czyli działania zakłócające korzystanie z własnej nieruchomości.

Gdzie zgłosić palenie gałęzi?

W przypadku nielegalnego spalania gałęzi przez sąsiada lub inne osoby, możesz zgłosić to do:

Straży miejskiej lub gminnej - funkcjonariusze mają uprawnienia do interwencji w takich sytuacjach.

- funkcjonariusze mają uprawnienia do interwencji w takich sytuacjach. Policji - jeśli w okolicy nie ma straży miejskiej, policja również może podjąć odpowiednie kroki.

- jeśli w okolicy nie ma straży miejskiej, policja również może podjąć odpowiednie kroki. Wydziału ochrony środowiska w urzędzie gminy lub miasta - mogą podjąć działania administracyjne wobec osób naruszających przepisy.

Kiedy można palić gałęzie na działce?

W 2025 przepisy nie przewidują wyjątków pozwalających na spalanie gałęzi na własnej działce. Jedyną legalną metodą pozbycia się odpadów roślinnych jest ich kompostowanie na własne potrzeby lub przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W niektórych gminach organizowane są również zbiórki odpadów zielonych, które można wystawić przed posesję w określonych terminach.

Czy można palić gałęzie na wsi?

Zakaz spalania odpadów roślinnych obowiązuje na terenie całego kraju, niezależnie od tego, czy jest to teren miejski, czy wiejski. Oznacza to, że również na wsi nie wolno palić gałęzi ani innych pozostałości roślinnych. Właściciele posesji wiejskich powinni stosować te same zasady utylizacji odpadów roślinnych, co mieszkańcy miast, czyli kompostowanie lub przekazywanie do odpowiednich punktów zbiórki.

Ważne: Przestrzeganie tych przepisów nie tylko chroni przed karami finansowymi, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Alternatywne metody utylizacji gałęzi i odpadów roślinnych

